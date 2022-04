Capital Alonso contrapone la gestión económica del Ayuntamiento a la del Gobierno de España jueves 21 de abril de 2022 , 17:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el Pleno que hoy ha aprobado modificaciones presupuestarias por importe de casi 4 millones de euros, el concejal de Economía defiende la previsión y salud financiera del Consistorio para afrontar la situación actual El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy, en el transcurso de la sesión plenaria ordinaria celebrada en el salón de plenos de la capital, varias modificaciones presupuestarias por un importe total de casi cuatro millones de euros (3.998.828,13 euros), procedentes de la liquidación del presupuesto general de 2021, del que se dedujo un Remanente Líquido de Tesorería de 34,4 millones de euros. El mayor montante de estas modificiaciones presupuestarias, 3.365.857,73 euros, vendrá a atender, por un lado, las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto (OPAS), en un importe total de 1.041.820,7 euros. De otro, los gastos propuestos como partidas de inversión y gasto corriente de diferentes áreas municipales, justificados con sus preceptivos informes de necesidad. El importe total en este concepto se eleva a los 2.324.037,03 euros. En el debate sobre estos puntos, el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, ha vuelto a defender la gestión económica “responsable” del Equipo de Gobierno del Partido Popular al frente del Ayuntamiento, responsabilidad que permite hoy al Ayuntamiento ser una administración solvente, funcionar correctamente, garantizando su actividad diaria, la prestación de los servicios que la sociedad demanda y pagar a sus proveedores en tiempo y forma. En el actual contexto de crísis económica, reconocido por todos los indicadores, el remanente de tesorería constituye, según Alonso, “un indicador de la liquidez y representativo de la salud financiera del Ayuntamiento”, insistiendo en que “la aplicación de la responsabilidad, la cautela en la gestión económica, permite hoy afrontar a este Ayuntamiento una situación como la actual con relativa tranquilidad”. “Con esta modificación no cerramos la utilización del Remanente Líquido de Tesorería de 2021. Nuestro objetivo es, próximamente, traer a este Plenario nuevas modificaciones con cargo al remanente cuya ejecución sea factible durante este año”, ha anunciado Alonso, refiriendo en este sentido “la disponibilidad presupuestaria que permite el superavit para hacer frente a la aportación municipal, como parte de la Sociedad Sociedad ‘Almería Alta Velocidad’, que permita la ejecución de la segunda fase de las obras del soterramiento” “Ante la incertidumbre de tasas de inflación desbocadas y las diarias revisiones a la baja de las perspectivas de crecimiento del país, el Ayuntamiento debe seguir funcionando con normalidad, generando actividad y dinamizando la ciudad”, ha defendido Alonso, cimentando esa política económica en unos presupuestos “realistas, garantes de una acreditada sostenibilidad financiera que hoy distingue a este Ayuntamiento”. Responsabilidad económica que ha contrapuesto a la “nefasta” política económica del Gobierno Central “que elaboró sus Presupuestos con una previsión ficticia de crecimiento del 7%, revisada a la baja hasta el 4,3% por la autoridad fiscal, y una previsión de inflación del 1,3%, que ronda ya hoy el 10%” Modificaciones Serán casi una veintena las líneas de actuación, de varias áreas municipales, las que se financien a través de suplementos de crédito y créditos extraordinarios con parte de esta modificación presupuestaria. Sostenibilidad Ambiental: 320.650 euros - Diversos contratos menores (mobiliario urbano, redes de riego en centros educativos, playas…, actuaciones paisajísticas, etc): 278.300 euros - Actuaciones solares municipales: 38.720 euros - Adquisición jardineras: 3.630 euros Promoción de la Ciudad: 359.750 euros - Actuaciones en Museos: 147.425 euros - Procesión Magna: 120.000 euros - Equipamiento Palacio Congresos Toyo: 48.765 euros - Vallado Campo de Golf: 43.560 euros Familia, Igualdad y Participación Ciudadana: 40.000 euros - Ayudas desplome calle Ferrocarril y ayudas refugiados Ucrania. Presidencia y Planificación. 180.000 euros - Campaña de difusión y publicidad institucional de actividades periodo recuperación Covid. Deportes: 203.837 euros - La Desértica, Titan series y Campeonato España Taekwondo: 50.000 euros - Reparaciones y reformas en instalaciones deportivas municipales: 153.837 euros Agricultura y Pesca: 140.000 euros - Rehabilitación Caminos Rurales afectados por la lluvia Cultura y Educación: 450.000 euros - Feria y Fiestas : 200.000 euros - Contrato iluminación y ornamentación extraordinario : 250.000 euros Servicios Municipales: 324.800 euros - Inversión en espacios públicos: 192.400 euros - Inversión en juegos infantiles y áreas biosaludables: 84.000 euros - Inversión en edificios públicos: 20.000 euros - Equipamiento y maquinaria dependencias municipales: 28.400 euros Urbanismo e Infraestructuras: 305.000 euros - Depuración física y jurídica del inventario municipal de inmuebles, así como su valoración actualizada Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

