Capital El Pleno del Ayuntamiento da luz verde al Tribunal de Contratos jueves 21 de abril de 2022 , 18:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se aprueba definitivamente el Reglamento orgánico del nuevo Tribunal, que ejercerá como órgano especializado para resolver los recursos especiales en materia de contratación de manera transparente e íntegra El Ayuntamiento de Almería ha aprobado definitivamente, con los votos favorables del Grupo Municipal Popular, Vox y del concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca; la abstención de Ciudadanos; y el voto en contra del grupo municipal socialista y la concejala no adscrita, Carmen Mateos, el Reglamento orgánico del nuevo Tribunal Administrativo Municipal de Recursos Contractuales, desestimando íntegramente la única alegación presentada, en su caso por el grupo socialista, en el plazo de exposición pública al que fue sometido el texto tras su aprobación inicial, a finales del pasado mes de diciembre. De esta forma el Consistorio almeriense contará con su propio Tribunal de Contratos ejerciendo como órgano especializado e independiente y contando entre sus competencias la de resolver los recursos especiales en materia de contratación de manera transparente e íntegra. Su creación, avalada por la Ley Reguladora de bases de Régimen Local y la Ley de Capitalidad, se justifica en el volumen de expedientes de contratación existentes en el Ayuntamiento, que ha ido experimentando un crecimiento exponencial durante los últimos años, así como por la disponibilidad de trabajar con medios tecnológicos eficaces para afrontar su tramitación con unos gastos de gestión reducidos. También, por la necesidad de simplificar los trámites a los licitadores en los procedimientos administrativos para la resolución de los posibles recursos y por la intención del consistorio de ampliar los mecanismos garantistas en materia de contratación. Entre las competencias que se atribuyen al nuevo tribunal están las de conocer y resolver aquellos recursos especiales en materia de contratación; las de adoptar las decisiones sobre aquellas medidas cautelares o provisionales; el conocer y resolver las reclamaciones en sectores como el de seguro privados, planes y fondos de pensiones, de ámbito tributario y también de litigios fiscales o el de conocer otros recursos y reclamaciones que se puedan atribuir a los órganos competentes. El Tribunal Administrativo Municipal de Recursos Contractuales quedará constituido inicialmente como órgano unipersonal, incrementándose en el número de vocales nombrados por el Pleno si es que aumenta el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

