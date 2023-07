Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La única propuesta de Abascal en El Ejido es ser como Hungría

viernes 07 de julio de 2023 , 00:40h

Santiago Abascal, líder de Vox, inició la campaña electoral en Almería con un discurso duro contra Pedro Sánchez y otros políticos de izquierda. Defendió el modelo húngaro y elogió al presidente polaco. No hizo propuestas específicas para Almería ni Andalucía y se centró en atacar al Gobierno central. El acto fue recibido con aplausos por sus seguidores. Vox busca ser la segunda fuerza política en España.

El líder de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, inició ayer la campaña electoral de las elecciones del 23J en Almería, y más concretamente en El Ejido, y para ser más exactos en Almerimar, buscando la asistencia de quienes estaban en la playa, aunque la afluencia no fue precisamente abundante.

El lugar elegido, un paseo marítimo junto al mar, daba para mucha asistencia, pero no fue así. Entre el público había mucha gente mayor, pero también muchos adolescentes y niños acompañando a sus padres. Abascal fue durísimo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien calificó de "líder de la manada" en referencia a la "manada" liderada por unos guardias civiles y que se hicieron célebres por sus violaciones, y aludiendo así a la ley del solo sí es sí, y los delincuentes sexuales puestos en libertad a causa de la misma. A la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, la llamó "cómplice del líder de la manada". De las ministras Ione Belarra e Irene Montero dijo que eran "sicópatas". Aseguró que en los colegios españoles se pervertía a los niños.

Aunque en su larga intervención -resultaba difícil escucharle porque el público estaba más en las charlas de corrillo que en el seguimiento del líder- no hizo ninguna propuesta -ni una sola más allá de sacar a Sánchez de La Moncloa- más allá de que España debía ser como Hungría-. Sí puso empeño desde el inicio de su discurso en dejar claro que Vox no es lo que se dice de ellos, lo cierto es que escucharlo demostró todo lo contrario, que sí que son todo lo que se dice de ellos.

Abascal defendió el modelo húngaro de Viktor Orbán, quien ha sido criticado por la Unión Europea por sus políticas autoritarias, xenófobas y homófobas. Según Abascal, Hungría es un ejemplo de "defensa de la soberanía nacional, de la familia y de la vida". También elogió al presidente polaco Andrzej Duda, quien ha impulsado una reforma judicial que limita la independencia de los jueces.

El líder de Vox no hizo ninguna mención a los problemas específicos de Almería ni de Andalucía, ni tampoco a las medidas sanitarias o económicas. Se limitó a atacar al Gobierno central y a los partidos de izquierda, a los que acusó de querer "destruir España". De hecho acusó a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, de firmar acuerdos con Marruecos sin contemplar el tema de las pateras, cuando eso no es competencia del Gobierno autonómico, o culpó a Marruecos de meter sandía mientras los agricultores almerienses ven perdidas las suyas cuando una cosa y otra no tienen la relación que pretendió establecer. No aportó soluciones al problema de las comunicaciones, ni del agua.

Dedicó parte de su tiempo a criticar al PP, pero ciertamente no fue mucho ni fue excesivamente duro, aunque fue muy concreto refiriéndose a los casos en que han exigido entrar en el gobierno tras las elecciones autonómicas. Acusó al PP de Alberto Núñez Feijóo de no derogar ciertas leyes como las de Memoria Democrática, pero "olvidó" recordar que habían sido aprobadas por la inmensa mayoría e incluso por unanimidad de los parlamentos autonómicos y que es solo la minoría de Vox la que exige su derogación.

También puso en evidencia a Yolanda Díaz por querer prohibir que ejerzan los periodistas que manipulen, pero tras lanzar un giño a los profesionales en el sentido de que él nunca lo haría, olvidó comentar que hasta no hace mucho, Vox vetaba a periodistas y ciertos medios en sus actos.

La intervención de Abascal fue recibida con aplausos y vítores por parte de sus seguidores, que corearon consignas como "Viva España", o "Fuera Sánchez". Algunos portaban banderas españolas y de Vox.

El acto de Vox en El Ejido fue el primero de una serie de mítines que el partido tiene previsto celebrar en distintas provincias españolas durante la campaña electoral. El objetivo de Abascal es movilizar a su electorado y tratar de arañar votos al Partido Popular, al que considera "cobarde" y "traidor". Vox aspira a ser la segunda fuerza política en España y a condicionar el futuro Gobierno.

ABASCAL

El presidente nacional y candidato de VOX a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha estado, este jueves 6 de julio, en el acto de precampaña ‘Decide lo que importa’ en El Elejido. En esta ocasión, ha estado acompañado por la cabeza de lista al Congreso por Almería, Rocío de Meer.

Abascal ha insistido en que objetivo de VOX es defender los intereses de todos los españoles, “vivan donde vivan; tengan la extracción social que tengan; sean del color que sean; y sean de la orientación sexual que sean”, algo que no puede decir el Gobierno de Pedro Sánchez, que “ha convertido el Congreso de los Diputados en un mercado persa”. Y es que Sánchez, ha denunciado Abascal, ha subastado la soberanía de los españoles y ha sostenido el Ejecutivo vendiendo el Código Penal español y “rindiendo el futuro de los españoles al separatismo golpista de Cataluña; al terrorismo de ETA; y al comunismo”.

Esta legislatura que termina se ha caracterizado por el “ataque a las libertades de los españoles, en todos los órdenes”, ha recordado Abascal, haciendo referencia al estado de alarma inconstitucional que suspendió las libertades a los españoles; la ley trans; la ley de Memoria Histórica; o el adoctrinamiento ideológico que manda a los lobbies a los colegios para corromper a los niños, “que no son propiedad de nadie, sino que son personas que merecen el respeto a sus derechos humanos”. “Termina la legislatura de la ruina con unos impuestos que son absolutamente abusivos, que impiden salir adelante a las familias y a los autónomos”, ha reprobado.

Además, el líder de VOX se ha referido a la agenda 2030, “dictada por poderosos muy lejos” de los españoles y obedecida por los políticos de España e impuesta al campo, a la ganadería, a la agricultura y a la industria española, que no ha sido consultada con el pueblo español.

A renglón seguido, Abascal ha explicado que la compra de votos y el fraude electoral por parte del Gobierno está en intentar comprar los votos de los españoles con sus propios impuestos. De hecho, así lo ha demostrado “con unos bonos culturales para videojuegos”, pagándoles el Interrail y dando 20.000 euros a los jóvenes.

“Termina el gobierno de la inseguridad”, ha añadido el presidente nacional de VOX, “el gobierno que ha traído la inseguridad con la inmigración ilegal”. Así, Abascal ha explicado que desde VOX distinguen “muy bien entre la inmigración legal y ordenada en función de las necesidades de la economía nacional y la capacidad de adaptación de los inmigrantes” y “la inmigración ilegal, masiva, condenada a jugarse la vida por culpa de las mafias del tráfico de personas y las ONGs”.

En este sentido, el candidato de VOX a la Presidencia del Gobierno de España ha recordado la situación en Francia durante los últimos días, y ha criticado un multiculturalismo que “trae muchos problemas de convivencia”, porque se importan culturas contrarias al sistema democrático español y contrarias al respeto a las mujeres y a las personas homosexuales.

Para contraponer la pésima situación en la que se encuentran los españoles, Abascal ha mandado un mensaje de esperanza a sus simpatizantes declarando que VOX “ha enseñado a los españoles lo que es una alternativa” tras las elecciones del 28 de mayo, que es lo que hace falta para las elecciones del 23 de julio. “VOX pretende lo que se ha hecho en Castilla y León, lo que se ha hecho en Extremadura, en Valencia, en Baleares” ha explicado. Así, ha hecho hincapié en que en algunos de esos lugares lo que ha conseguido VOX ha sido histórico por la alternativa lingüística que se ha conseguido en dos de esas comunidades.

Sin embargo, Abascal ha mostrado su preocupación por la actitud del Partido Popular en lugares como Murcia, donde, a pesar del 18% de los votos que ha conseguido VOX, piden que se abstenga para gobernar en solitario. Además, ha criticado las declaraciones del líder de los populares, quien ha insistido en que si no es la lista más votada, no va a gobernar en España. “Si hay un solo escaño más en una mayoría alternativa para echar al socialismo”, VOX va a intentar construir esa alternativa, ha garantizado Abascal.

“Frente a esta legislatura que termina, que es la legislatura de la ruina, de la división, del enfrentamiento, de la desunión entre españoles, y frente a esos que sólo aspiran a un relevo, VOX va a estar en lo que importa”. Así, el líder de VOX ha concluido que en estas elecciones se va a centrar en tres compromisos: derogar, reconstruir y preguntar a los españoles.

DE MEER

VOX ha cerrado la precampaña con un acto de ‘Decide lo que importa’ en Almerimar (El Ejido) en el que ha participado el presidente de la formación y candidato de VOX a la presidencia del gobierno, Santiago Abascal, la candidata número 1 de VOX por Almería, Rocío de Meer, y el presidente provincial Juan Francisco Rojas. Además, en esta ocasión ha estado acompañado por el portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa.

Rojas ha iniciado el acto agradeciendo a Abascal su presencia en la provincia y afirmando que “España necesita a un presidente como Santiago. Necesitamos una alternativa como VOX que luche por los intereses de todos los españoles”.

Por su parte, Rocío de Meer ha lamentado que no se defienda lo nuestro ante la competencia desleal que sufre el campo almeriense y el sector primario en general. “Nosotros apostamos por defender España. Sabemos que eso pasa por la defensa de sus productores, que tienen que competir de forma desigual contra aquellos que producen en terceros países, en condiciones muy diferentes y sin las garantías que aquí nos exigen”.

Además, la candidata de VOX por Almería al Congreso ha afirmado que se acusa a VOX de racismo por querer una inmigración controlada. “No es racismo querer que los parques y las plazas en las que hemos crecido no se conviertan en Francia”.

Rocío de Meer critica con dureza a todos aquellos que tachan a VOX de partido machista y contra las mujeres. “Somos el único partido que pide penas más duras “. Asimismo, la candidata ha añadido que “es curioso que nos acusen de ir contra las mujeres cuando el gobierno de Sánchez ha excarcelado y beneficiado a cientos de violadores al amparo de las leyes feministas, que son ideológicas y tienen como único fin enfrentarnos. Concretamente, en Almería hay cuatro excarcelados y 37 condenas rebajadas por la ley del sí es sí”.

De Meer ha concluido señalando que “nos llaman ultras y hablan de volver a la moderación. Pero cuando se ha llegado al límite los españoles no quieren moderación: quieren firmeza, certidumbre y compromisos”.