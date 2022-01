Capital Alonso lamenta el rechazo de PSOE, Cs y Vox “a los presupuestos de la recuperación” lunes 10 de enero de 2022 , 16:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Economía y Función Pública defiende un documento que “no mira a derecha ni a izquierda, sino de frente a los ojos de los almerienses, socios preferentes de nuestra gestión” El concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, ha defendido hoy los presupuestos municipales para 2022, aprobados inicialmente, como la herramienta necesaria que permita seguir trabajando para “convertir Almería en la ciudad moderna y de futuro que todos queremos”, agradeciendo, en este sentido, el sentido favorable de los votos y lamentando la visión “partidista” de quienes, como Partido Socialista, Ciudadanos y Vox, se alinean en contra de unas cuentas que abogan “por afrontar la crisis, afrontar la recuperación tras la pandemia, manteniendo una baja presión fiscal para convertir a Almería en una ciudad que atraiga la inversión, atractiva para vivir, estudiar, emprender y crear empleo”. En una segunda intervención tras desgranar el documento de presupuestos, Alonso ha agradecido el voto favorable a las cuentas del concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca, “por entender la importancia de estos presupuestos en la recuperación socioeconómica de Almería. Una recuperación que redundará, sin lugar a dudas, en la mejora de la calidad de vida de los vecinos”. También la abstención, de nuevo este año, de Podemos y de su portavoz, Carmen Mateos, quien alejada del Equipo de Gobierno en el arco ideológico ha sabido “dejar las discrepancias políticas y mirar por el interés general de los almerienses”. Congratulado por ello, ha recalcado que allí donde gobierna el Partido Popular “el gobierno es para todos” como así ha esgrimido respecto a la participación en los presupuestos de políticas que además defiende la formación morada. Así, ha enumerado que estos presupuestos vienen a intensificar áreas como la de Sostenibilidad Ambiental, con más de 49 millones de euros destinados a mejorar el reciclaje, aumentar la instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo en edificios municipales, sustituir luminarias que mejoren y hagan de nuestra ciudad un espacio más habitable, más ecológico, y con una apuesta clara por la biodiversidad y la sostenibilidad. “Por eso, estos presupuestos permitirán avanzar en la movilidad sostenible, en el mantenimiento de las dependencias municipales, colegios públicos incluidos. Por eso, estos presupuestos aumentan el gasto concerniente a actuaciones de protección y promoción social y darán cobertura de forma directa a políticas de bienestar social orientadas a los servicios sociales comunitarios, la promoción del mayor, la atención a menores, la integración, la igualdad y la accesibilidad e inclusión de todos”. PSOE, Ciudadanos y Vox, unidos en el no Más crítico y contundente se ha mostrado con la posición y discurso que, respecto de los presupuestos, han esgrimido el resto de grupos de la oposición (socialista, Ciudadanos y Vox), alineados según Alonso, en contra de la recuperación y una política efectiva en favor de los almerienses. En el caso de los socialistas, Alonso ha acusado a su portavoz, Adriana Valverde, de actuar una vez más bajo la consigna y tutela de sus siglas, “incapaz de ir por libre, sino de hacer lo que les marcan desde Ferraz”. Un no sempiterno que no va a ser obstáculo, como ha subrayado Alonso, en la gestión de un presupuesto “que es social, que es inversor, que va a generar empleo y va a impulsar la actividad económica”, ha defendido el responsable del Área de Economía. “Apostamos con este presupuesto que ustedes rechazan por unos servicios públicos municipales de modo que se mejoran unos servicios que van directamente relacionados con una Almería más limpia, más verde, más sostenible y más segura. Ya me dirán qué no ven claro aquí de cara a apoyar estas cuentas que, además, implican un presupuesto inversor. Inversión en el centro y también en los barrios. Esos que dicen ustedes apoyar”, censuraba en último término Alonso, dirigiendo sus críticas a la bancada telemática socialista. También ha lamentado, tras el proceso de negociación y conversaciones establecido por el Equipo de Gobierno con la oposición, el “no” de Ciudadanos al presupuesto, lamentando que su portavoz, Miguel Cazorla, “no haya sido capaz de hacer una reflexión serena y de no haber entendido que son los almerienses los verdaderos socios preferentes de este equipo de gobierno”. En esta línea, ha recordado que, con su voto en contra, Ciudadanos “no apoya de forma decidida a la plantilla de trabajadores de este Ayuntamiento, que con estos presupuestos verán incrementado en un 2% sus salarios para paliar la enorme subida del IPC; tampoco el aumento de plantilla de Policía Local. No apoya de forma decidida a las muchas entidades sin ánimo de lucro y que, con marcado carácter social, trabajarán en el nuevo edificio ALMA, ni tampoco a las mujeres que podrán utilizar, por fin, el tercer centro de la mujer de Los Molinos. Tampoco ha valorado suficientemente las políticas de bienestar social que gracias a este presupuesto suponen casi el 13% de las cuentas totales de este Ayuntamiento”. “Flaquea usted a la hora de dar apoyo a estas y otras políticas, a estos y otros colectivos, a los que después enseguida apelará en sus tuits y en sus publicaciones en redes sociales”, ha censurado Alonso en referencia al portavoz municipal de la formación naranja, a quien ha pedido que “sea usted un poco más consecuente y no se erija en defensor de aquellos a los que olvida cuando hay que dar un sí contundente, para quedarse en un ‘sí, pero no’. Ahora, y no en Facebook ni en Twitter es donde hay que apoyarles. Ahora, cuando votamos las políticas efectivas que podrán mejorar su calidad de vida. Una foto no vale, no vale uno o dos ‘likes’. Lo que vale es el sí”. El concejal de Economía ha lamentado también el voto en contra al presupuesto de Vox, “decidido en convertirse en aliado de la izquierda. Del PSOE, en Andalucía y en Almería”. Para Alonso, “a Vox le importa más ir contra el PP, intentando rascar algún que otro voto, que votar a favor de los almerienses, de los ciudadanos, de una Almería que necesita de estos Presupuestos para recuperar el ritmo que la pandemia ha cortado de raíz”. Así ha expuesto que con su ‘no’ al presupuesto, el portavoz de Vox, Juan Francisco Rojas, “también dice no a salir antes de la crisis y a unas cuentas públicas que mantienen una baja presión fiscal. Es un no igualmente a proyectos que viene defendiendo esta formación, como la escuela taurina municipal; a políticas de promoción del mayor, al apoyo en la promoción del comercio de proximidad y la hostelería, al mantenimiento correcto de las dependencias municipales, y a todas las inversiones en todos los barrios contenidas en el presupuesto”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

