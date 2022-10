Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar Alumnos del Sek-Alborán presentan al alcalde al proyecto educativo-solidario Plettenberg miércoles 19 de octubre de 2022 , 11:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un grupo de alumnos del colegio Sek Alborán de Almerimar, acompañados del director del centro, Miguel López, han presentado el proyecto solidario y educativo ‘Plettenberg’ noticiasdealmería.comTal y como le han explicado a Francisco Góngora, es un proyecto que se retoma tras los dos años de pandemia y que incluye la realización durante el curso escolar de diversas iniciativas tanto educativas, de voluntariado como de recaudación, en horario escolar y extraescolar como, por ejemplo, la celebración de una cena benéfica y una carrera solidaria o el reparto de huchas de cuestación entre comercios locales, entre otras. Toda la recaudación obtenida se destinará a la expedición de 12 alumnos de 1º de Bachillerato, acompañados por dos profesores, que viajarán a final de mes de abril a Sudáfrica para ayudar a los niños de la Escuela de Qolwen que viven en condiciones difíciles, tanto con actividades y trabajos que realizarán en la Escuela como con aportaciones económicas y de material escolar y deportivo. Góngora ha felicitado a toda la Comunidad de SEK-Alborán por esta iniciativa, a los padres, profesores, alumnos y todo aquel que, de una forma u otra, contribuyen para alcanzar el objetivo común de ayudar a los más necesitados a través de esta experiencia de voluntariado internacional. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.