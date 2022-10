Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar Constituído el Consejo de Integración de El Ejido miércoles 19 de octubre de 2022 , 10:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este importante foro consultivo y participativo ha estado presidido por el alcalde de El Ejido con la presencia del delegado de Salud

noticiasdealmería.com El Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido ha acogido esta mañana la celebración de un nuevo Consejo Municipal de Integración y Convivencia que se ha reunido con el fin de constituir las mesas de trabajo que se van a organizar a lo largo del año.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha presidido este importante foro junto al delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, y la edil de Servicios Sociales, Delia Mira, donde ha puesto de relieve que “se trata de una herramienta de planificación y gestión estratégica para impulsar medidas y acciones que profundicen y favorezcan la integración y la cohesión social”. También han participado el concejal Alberto González; el intendente de la Policía Local, Marco Muñoz; representantes de administraciones, asociaciones y colectivos; miembros de la Corporación Municipal; presidentes de juntas locales; y técnicos municipales y autonómicos.

El Consejo ha aprobado la creación de una serie de mesas de trabajo que servirán para canalizar las iniciativas y propuestas que se encarguen de hacer cumplir los objetivos establecidos en el Reglamento de Funcionamiento del propio Consejo. En esta línea, se han constituido tres grandes mesas que agrupan temáticas concretas de interés, en primer lugar, la primera mesa versará sobre salud, educación y mujer; en segundo lugar, se convocará una mesa sobre vivienda, empleo y servicios sociales; y, por último, la tercera mesa va a girar en torno a la juventud y la convivencia.

El primer edil ha resaltado que tanto el Consejo como las mesas que lo integran “se configuran como canales de comunicación necesarios para establecer líneas de trabajo conjuntas cuya finalidad sea dotar al municipio de instrumentos que faciliten el avance hacia la integración y la cohesión social a través del impulso de diversas acciones, detectando además inquietudes y carencias y habilitando fórmulas para resolverlas”.

Góngora ha resaltado que “al mismo tiempo se debe llevar a cabo una labor de concienciación y exigencia sobre el cumplimiento de las normas de convivencia”.

Las mesas de trabajo van a ser espacios de carácter consultivo y participativo en constante dinamismo. El funcionamiento de cada una de ellas se hará mediante la coordinación de un técnico municipal y de un técnico de la administración correspondiente en cada una de las áreas temáticas.

Durante el Consejo se ha abordado otro tema muy importante sobre el que el Ayuntamiento está trabajando sobre el terreno y que cumple una clara labor integradora como es el programa ‘Cuidando El Ejido’. Este proyecto incide en tres cuestiones básicas como son el cumplimiento de la Ordenanza Reguladora de la Convivencia y prevención de Actos Incívicos, la intervención en bloques vecinales para favorecer la integración y la cohesión y la concienciación en actividades comunitarias para erradicar conductas antisociales e insalubres. Hasta ahora se había implementado a través del Programa ERACIS y a partir del año 2023 se van a aprovechar los fondos NEXT Generation para dar continuidad a este trabajo que busca una mejora a nivel comunitario en los bloques de vecinos del municipio que presentan cierto deterioro. Para ello se llevan a cabo intervenciones a través del ‘puerta a puerta’ con los equipos ERACIS, Servicios Sociales y Policía Local, en las que se da a conocer a las comunidades la normativa local vigente en materia de convivencia y se realiza un trabajo de mediación, concienciación y motivación a los propietarios y residentes en las comunidades a participar en la mejora de sus entornos.

También se ha dado cuenta del curso impartido por el Ayuntamiento de El Ejido ‘Educación en Ciudadanía’ requisito para la realización del informe de arraigo social, documento que acredita la integración del solicitante en España por lo que se considera que el demandante, además de tener nociones básicas de conocimiento de español, debe de conocer los valores y normas del municipio donde reside de manera que se favorezca la convivencia, el aprendizaje de las responsabilidades de los derechos y deberes que tiene como ciudadano, todo ello con la finalidad de facilitar la integración en la sociedad, tal y como se contempla en el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, en su artículo 124,2,c, indicando como factor de arraigo a acreditar y a ser informados “los esfuerzos de integración a través del seguimiento de programas de inserción sociolaborales y culturales”. En este curso se analizan diversos aspectos como la educación y la cultura, la salud, las relaciones familiares y la igualdad y las normas de convivencia.

Por último, entre los temas tratados ha figurado el programa ARRUS para la regeneración y rehabilitación de edificios residenciales y renovación urbana en Ejido Centro puesto en marcha por la Junta de Andalucía que forma parte del vigente plan de vivienda Plan Vive en Andalucía, que cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros, de los que más de millón y medio será aportado por la Administración autonómica y el resto por el Ayuntamiento y los propietarios de los inmuebles. Se van a rehabilitar 12 edificios, con más de 40 años de antigüedad, además de la regeneración urbana de la calle Almería. El proyecto tiene por objeto mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y las zonas comunes, enfocándose principalmente a las obras de mejora en fachadas, cubiertas, carpinterías exteriores e integración en fachada de instalaciones vistas. De igual manera se procederá a la urbanización de espacios públicos.

En esta línea, Góngora ha precisado que "sabemos que la integración es una tarea compleja y laboriosa que en nuestro caso debe ajustarse a la realidad del municipio, por eso debemos hacer uso de los recursos disponibles y contar con la implicación y el esfuerzo de todos".

