Amaral el domingo y Shinova el sábado en el ciclo de Cooltural Go!

jueves 17 de junio de 2021 , 18:51h

Acompañados por María de Juan y Gotelé, respectivamente, ambas citas serán en el Recinto de Conciertos del Ferial a las 21.00 horas



Mientras que en la noche de ayer Break The Senses volvía a agotar las invitaciones de una nueva cita del bloque perteneciente a la Ruta Gastromusical en la Plaza de las Velas, el ciclo de conciertos de Cooltural Go! se prepara para vivir uno de los fines de semana marcados en rojo por parte de los ‘coolters’, con los conciertos que protagonizarán Shinova y Amaral el próximo sábado, 19 de junio, y el domingo, día 20, acompañados por Gotelé y María de Juan, respectivamente. Ambas citas comenzarán a las 21.00 horas y serán en el Recinto de Conciertos del Ferial.



Las entradas, como todas las del resto de espectáculos de este ciclo organizado por Cooltural Fest de Crash Music y por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, se encuentran a la venta en la web www.coolturalfest.com.



De esta forma, la programación de Cooltural Go! sigue adelante con un gran éxito de seguimiento. Sin ir más lejos, pese a la bajada de temperatura el público cubrió todos los asientos del tercero de los conciertos de la Ruta Gastromusical, que se organizan en colaboración con el Área de Promoción de la Ciudad, tras Tyrano Banderas y Ten Shots and K.O. Era el turno de Break The Senses en la Plaza de las Velas.



Se trata de un power trío malagueño formado en 2015 por Ana Rocío García (voz y guitarra), Priscila Rey (bajo y coros) y Marce de la Torre (batería). Su estilo personal destaca dentro de la industria musical del momento, alejándose de los estándares predominantes y explotando un abanico de rock más internacional con una propuesta contundente en inglés.



Se aprecian influencias de bandas como Muse, Biffy Clyro, Placebo o Nirvana, entre otros. Canciones como ‘The Eraser’, ‘Invasion’ o ‘Shocked Diamonds’, con las que abrieron, esbozan un trasfondo grunge noventero donde juegan voces femeninas y se aprecian pinceladas frescas y a la vez contundentes, como demostraron en el tramo final con su single más reciente, ‘Disaster Recovery’, ‘A Place In The Sun’, ‘Kingdom Jam’ o su cierre con ‘Perfect Nature’.

El sábado, Shinova y Gotelé

La noche del sábado, 19 de junio, el Recinto de Conciertos abrirá sus puertas a la cita con Shinova y Gotelé, que estaba fijada en primera instancia para el mes de abril, pero que fue aplazada debido a la previsión de malas condiciones climatológicas.



Shinova es uno de los grupos más en forma y en trayectoria ascendente del mundo indie. No en vano, la banda agotó entradas para cuatro fechas consecutivas en la sala La Riviera de Madrid. Vendrán presentando su nuevo disco ‘La Buena Suerte’, que entró en las listas como número 1 en ventas de vinilos y número 2 en ventas de discos en España la semana de su lanzamiento. Shinova ha contado con la producción de Manuel Colmenero y lo ha grabado en los estudios Sonobox de Madrid. Afianza el sonido de sus dos discos predecesores, ‘Volver’ y ‘Cartas De Navegación’. Sin perder los rasgos característicos del quinteto, ‘La Buena Suerte’ muestra una evolución clara en la que pop, rock y la vanguardia más reciente conviven bajo la textura sónica del álbum.



En cuanto a Gotelé, que serán los encargados de abrir la sesión, se trata de una banda abulense que llegó para quedarse como demuestra en su último disco ‘Alebrijes’. Una mezcla de pop y soft rock que bebe de todas las fuentes y hace suyo un estilo único y perfectamente reconocible. Calidad y buen gusto que quedan reflejados en un puñado de historias en forma de canción. Todo un soplo de aire fresco, con ritmos pegadizos y letras muy enérgicas llenas de espíritu de superación y reivindicación.





El domingo, Amaral y María de Juan

Casi con toda seguridad, el domingo se colgará el cartel de ‘entradas agotadas’ en el Recinto de Conciertos del Ferial con el concierto de Amaral y María de Juan, ya que quedan muy pocas localidades para cubrir el aforo permitido.



Amaral se ha ido adaptando a las circunstancias desde el inicio de la pandemia, que comenzó cuando casi iba a arrancar su gira normal de presentación de ‘Salto al Color’, su último disco. En estos meses, el dúo de Eva Amaral y Juan Aguirre adaptaron el formato en 2020 a una gira acústica reducida a ambos, recolocaron las fechas de la gira ‘Salto Al Color’ y, ahora, además, salen en formato acústico pero con banda al completo, que es como actuarán en Almería el próximo domingo.



Acompañados de su banda, completada con Tomás Virgós, Ricardo Esteban, Alex Moreno y Laura Rubio, el carisma y la personalísima voz de Eva y el diseño sonoro y las inconfundibles guitarras de Juan, ofrecerán un concierto donde las canciones de ‘Salto al Color’ sonarán junto a algunos de los temas de todos los discos anteriores que ya forman parte de la historia de la música en español.



Abrirá la velada María de Juan. Granadina nacida en Valencia, descubre que quería cantar y escribir sus propias canciones cuando con 9 años se subió por primera vez a un escenario. Esa experiencia y el “criarse en los camerinos de los teatros de España” de la mano de su padre, hacen que con tan solo 22 años decidiera dedicarse 24/7 a su música. Precisamente así se llama su primer larga duración. Producido y mezclado por Manuel Cabezalí y masterizado por Danny Richter y en el que también ha participado Víctor Cabezuelo, líder de la banda Rufus T Firefly, el disco es una obra conceptual de ocho temas en castellano que nace de la asociación de las horas del día con los sentimientos; 24 horas los siete días de la semana.



Un disco maduro y muy personal, sumamente peculiar atendiendo a su juventud con influencias que van desde bandas anglosajonas como The Cure, Massive Attack, Ratatat o artistas más actuales como Jorja Smith y Mac DeMarco.