Capital El alcalde participa en la tradicional cuestación anual de la AECC jueves 17 de junio de 2021 , 18:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco se ha acercado a la mesa petitoria instalada por el Ayuntamiento en el Paseo de Almería donde, al igual que en el resto de mesas, se recaudan fondos para la investigación del cáncer El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado en la tradicional cuestación anual de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) a favor de la lucha contra las enfermedades oncológicas. El primer edil se ha acercado a la mesa petitoria instalada por el Ayuntamiento para recaudar fondos destinados a la investigación, los cuidados y la atención a pacientes y familiares. Fernández-Pacheco ha atendido a quienes se han pasado por el Paseo de Almería para hacer su donativo, “grande o pequeño, cada uno lo que pueda, todo cuenta” y ha animado a los almerienses a participar en esta causa solidaria. Asimismo, ha agradecido la labor de la Asociación Española Contra el Cáncer "con los enfermos y sus familias y apostando por la investigación”. Por su parte, la presidenta de la AECC en Almería, Magdalena Cantero, ha señalado que “más de 135.000 personas con cáncer sufren vulnerabilidad social y pobreza y estos fondos que hoy estamos recaudando es para ayudarles en sus tratamientos, traslados…”. Asimismo, ha agradecido el trabajo de los más de 200 voluntarios y más de 30 instituciones de la provincia que participan en esta cuestación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.