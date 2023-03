Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Amat pide a Marlaska que cumpla ya con la comisaría de Roquetas

viernes 17 de marzo de 2023 , 15:15h

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha asegurado alegrarse de que el ministro venga a hacer un mitin a Roquetas, pero también ha puntualizado que le alegraría más “que lo que diga lo cumpla y que no venga a perder el tiempo como lo han hecho Zapatero y Pedro Sánchez”. “Yo tengo un proyecto de la Guardia Civil y les dábamos incluso 50 millones de pesetas para empezarlo; tengo un proyecto de la Policía Nacional y le cedí el terreno al Gobierno de España, y, como no han cumplido en tantos años, lo hemos retirado y somos propietarios otra vez de ese terreno. Pero yo lo tengo a disposición del Gobierno de España para hacer la Comisaría de la Policía Nacional o el Cuartel de la Guardia Civil cuando quieran, pero que no me engañen, así de claro”, ha explicado. Y es que para Amat, los políticos pierden la credibilidad cuando engañan, “porque en campaña electoral dicen que se puede decir casi todo cuando llega la precampaña y, luego, si te vi no me acuerdo, como querían con el hospital, que había una cláusula en la que decía que cualquiera de las instituciones se podía retirar cuando hubiera querido. Se creían que los políticos y técnicos de Roquetas no nos daríamos cuenta de esa clausulilla que nos querían colocar. Yo les digo: Aquí tiene usted el terreno, pero no se lo voy a dar hasta que no tenga claro que lo van a hacer”, ha asegurado.

Sobre la Guardia Civil, Amat ha expresado que no le gustaría su marcha, aunque es consciente de que es al Gobierno al que corresponde la decisión; “pero opino que Roquetas tiene mucha playa y mucho campo que son competencia de la Guardia Civil”.

Asimismo ha recordado que “en el Plan que tiene hecho el Gobierno de Pedro Sánchez no está contemplada la Comisaría en Roquetas”. “Cuando hay una promesa, debe haber algo detrás que la sustente. Si mañana viene el señor ministro y hace una promesa, debe traer algo que lo respalde, pero si no está contemplada la Comisaría en ningún sitio es difícil creerla”. Ha insistido en que Roquetas “necesita seguridad ya. Ayer mejor que hoy. Ya. Porque hay 120.000 habitantes diarios y en verano 200.000 con 110 nacionalidades”. “El Gobierno de España no se ha enterado todavía de cómo es Roquetas. Es un municipio que crece. Este año solo ha crecido el censo en más de 4.000 personas y seguimos creciendo todos los años. En 20 años hemos crecido el 200%. Eso se merece más seguridad y unas buenas dependencias judiciales”, ha dicho.

Amat ha reiterado la buena disposición que tiene siempre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que “siempre está siempre ahí para todo lo que haga falta y pagando de nuestro bolsillo todo aquello que sea bueno para nuestros ciudadanos. Tenemos capacidad económica para ello y sin subir los impuestos ni un céntimo”.

Rememorando los hechos, el alcalde ha insistido en que se firmó un convenio con el ministro Zoido (PP) y que él cumplió parte publicando en el Boletín de la Guardia Civil la dotación de personal y sus mandos. “Todo eso se ha hecho, lo que no se ha hecho es trasladar a las nuevas dependencias la Guardia Civil, porque hay que trasladar el Protocolo a un Convenio con el Ministerio. Yo tengo el edificio preparado para que mañana la Guardia Civil me diga que se muda, y nunca lo han dicho. Un edificio que cuesta 6 millones hacerlo y lo cedíamos gratuitamente, y no han sido capaces de hacerlo”, ha criticado.