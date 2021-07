Amy M. Koops muestra su pasión por la banda en el Curso sobre dirección

martes 20 de julio de 2021 , 16:37h



Desde Missouri, tras haberse quedado sin poder hacer el viaje el año pasado por la anulación obligada por la COVID-19, ha llegado hasta los Cursos de Verano de la Universidad de Almería otra ponente de prestigio en su especialidad, en este caso la música y más en concreto la banda. Se trata de Amy M. Koops, cargada de ilusión por la enseñanza y dispuesta del todo a transmitirla con la pasión que es necesaria para convertirse en maestro de la dirección. No solo es lo que dice, sino cómo lo dice, componiéndose un todo en su propia metodología, que la ha llevado por muchos rincones del planeta como ponente, además de como directora: “Estoy muy contenta, muy emocionada de poder estar aquí; finalmente ha podido ser, después de que todo ya estaba planeado para el año pasado, y sí, he conseguido venir este año”.



Suya es la responsabilidad de este modelo de agrupación, el de banda, compartiendo cartel con James Ross, encargado de formar en orquesta, y de José Miguel Rodilla, que está desarrollando el aprendizaje de los alumnos en wind ensemble. Además, Juan José Navarro no solo se está quedando en el papel de director del curso, compartido con Juana María Fernández, sino que imparte su docencia en técnica de base de dirección. Los estudiantes matriculados están, por tanto, disfrutando del más amplio espectro que se pueden encontrar en su futuro desarrollo profesional, pasando por los tres formatos y poniéndose en manos de expertos capaces de transmitirles las claves, siempre con una base fundamental sobre la que la propia Koops ha enfatizado: “Quiero que sientan el amor por la música y por dirigir, quiero que se desarrollen y que siempre quieran aprender más”.



De las tres ‘parcelas de la dirección’, la de banda está contando con esta estadounidense tan experimentada, “he impartido cursos muy similares a estos y creo que se pueden comparar”, ha asegurado textualmente, deseosa de “saber cómo van a desarrollarse y cómo, después de esta semana, cómo se enfrentarán los alumnos al concierto que hay previsto”. Estar presente, poder compartir en persona y eso último, que se cierre con un concierto después de todo lo vivido por la COVID-19, es algo que Amy M. Koops ha puesto en valor, feliz de la vuelta paulatina de la cultura en general: “Estoy muy contenta de poder juntarnos todos y hacer música de nuevo”. Una vez en marcha, se ha centrado “en la técnica de la dirección y también en la preparación de las partituras, para poder afrontarlas no solo en los ensayos, sino también para los conciertos y que así sean exitosos”.



Sobre el Taller de Dirección de Orquesta, Banda y Wind Ensemble, ha valorado que “el nivel del resto de ponentes es excelente”, por lo que ha mostrado su agradecimiento de “haber sido invitada junto a ellos”, quedándose con una gran primera impresión del campus y de Almería: “Estoy deseando poder disfrutar de la ciudad y de la UAL”. De hecho, conoce el ámbito universitario a la perfección, al acumular una trayectoria muy destacada en su país. Así, actualmente es profesora de dirección y directora de banda en la Universidad de Missouri, y antes desempeñó las mismas funciones en la Universidad de Eastern Michigan. Knopps mantiene su actividad como directora, profesora y como miembro de importantes jurados en su país, así como en Australia y Canadá, y en varios países de Europa, Asia e Hispanoamérica. Por citar algunas de sus referencias, están College Band Directors National Association, World Association for Symphonic Bands and Ensembles, National Association for Music Education, National Band Association, Missouri State Chair, Phi Beta Mu, Tau Beta Sigma, Kappa Kappa Psit, o Griffiths Leadership Society for Women.



Poco a poco ha ido conociendo a los estudiantes presentes en el taller y adaptando su manera de enseñar a las necesidades que tienen, “tengo una metodología de enseñanza que intento seguir”, ha explicado. Les ha transmitido que “para ser un buen director de orquesta tienes que tener mucha pasión, amor hacia la música y una buena técnica”, y de todo ello se van a nutrir durante estos días en la propuesta que la Universidad de Almería ha realizado por quinta edición. Amy M. Koops ha insistido en situar como un momento determinante el concierto en el que los alumnos tendrán la ocasión de mostrar todo lo aprendido y sus dotes en el manejo de la batuta: “Que nadie se lo pierda”.