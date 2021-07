“El libro de arte tiene un gran futuro en papel al ser la manera de poder vivir con todas las obras que nos gustan”

La Universidad de Almería completa en su curso de verano de Rodalquilar el recorrido íntegro que se sigue en este tipo de obra, “desde la idea hasta que llega la imprenta”, de manos de María Eugenia Mariam Riccó, que expone el modelo seguido por Taschen Editorial España para publicar “piezas de coleccionista que a la vez sean asequibles para todos”







Después de haber situado un marco general histórico, tras haber analizado la situación actual a través de la exposición de dos casos concretos de estudio y posteriormente a haber realizado una primera puesta en común de ideas, no se ha bajado el alto nivel con el que dio comienzo el curso ‘Tacto, mirada y lectura: la edición del Libro de Arte en la era virtual’. De hecho, si el lunes se conoció la experiencia de La Fábrica, con César Martínez, y de Lunwerg Editores, con Javier Ortega, en este martes se ha producido el turno de la tercera y última gran referencia, Taschen Editorial España, con ponencia de María Eugenia Mariam Riccó, su directora de Relaciones Públicas y Prensa. Los tres ya se habían sentado juntos en la mesa redonda de la tarde anterior, sobre la edición de libros de arte en España en el siglo XXI, y así se ha completado un auténtico ‘plano de situación’.



A partir del mismo se ha podido seguir adelante con precisión en el camino propuesto, que ha contado con los artistas visuales, en cuya representación han intervenido conjuntamente Cristina de Middel y Jorge Galindo, y con los dos directores del curso, Miguel Gallego, quien ha titulado su ponencia ‘Historia portátil del libro-arte’, y Rafael Doctor, conduciendo un ‘Diálogo con Cristina García Rodero’, ya en sesión vespertina ambos. Quedará una tercera jornada en la que la perspectiva del coleccionismo tomará la palabra, con Laura Gutiérrez y Marcos López, y en la que el diálogo volverá a ser la herramienta más adecuada para desentrañar definitivamente todas las aristas que delimitan la publicación de libros de arte. Será con una charla entre el autor y editor, clave en el proceso, entre Gervasio Sánchez y Leopoldo Blume. Sobre ambas cuestiones ha hablado María Eugenia Mariam Riccó.



Ha sido muy optimista, pese a la ‘era digital’ a la que hace mención el título del curso, al sentenciar que “el libro de arte tiene un gran futuro en el papel”. Lo ha sostenido en que “es una manera de poder vivir con todas aquellas obras de arte que nos gustan y que no podemos llevarnos de museos y galerías, de una manera cercana y asequible a veces”. Incluso ha ido más lejos, dándole al libro de arte la catalogación de “experiencia única”, sobre todo “para los amantes del objeto libro”. En sus grandes líneas, ha focalizado su intervención en “dar a conocer la historia de nuestra editorial y cómo trabajamos para que nuestros libros sean piezas de coleccionistas a la vez que asequibles para todos”, añadiendo “una visión bastante clara de cómo trabajar con ciertos artistas desde la idea hasta que el libro se imprime”.



Ha explicado que “el libro de arte se vale de la imagen y el texto al mismo tiempo, de hecho, puede traducir las sensaciones, el entorno y la belleza tal como es o a través de una expresión muy personal, diferente en cada artista”. A modo de ejemplo sobre ello, ha afirmado que “seguramente un concurso de fotografía sobre el paisaje lo demostraría en un libro posterior”. Sabiendo lo que debe resultar obvio, que “cada libro es diferente”, sí es común la clave de que encontrar con el equilibrio entre imagen, texto y diseño es precisamente “de las tareas más importantes en la edición de este tipo de obras”.



Se ha mostrado satisfecha de su participación en una iniciativa de la UAL que considera acertada: “Creo que abordar el tema del foto libro, libro ilustrado o libro de arte es siempre una buena idea, sea el momento que sea, además de que es primordial que la cultura encuentre su ámbito todo el año y se la relacione también con el verano y los entornos agradables, y nada mejor que en un curso de verano”. En esa línea ha añadido que “la cultura no debe tomarse vacaciones, al contrario, debe ser parte de nuestro tiempo libre, de nuestro día a día, y es una gran oportunidad la que nos brinda la Universidad de Almería”. Así, este seminario en Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar “es un buen punto de partida con muy buenos profesionales”.