Ana Rodríguez, campeona en el 13º Open Internacional de Andalucía de Taekwondo

El club almeriense 301 Team recogió la medalla de oro, plata y dos de bronce en un evento en el que se cumplieron las medidas sanitarias El mes de diciembre está llegando a su fin y los diferentes clubes y escuelas deportivas almerienses se preparan para despedir el año como sólo ellos saben: ganando. Esta vez, el Club 301 Team de Taekwondo cierra con el último campeonato un año con resultados muy favorables para sus deportistas. Así, el equipo almeriense participó en el 13º Open Internacional de Andalucía, donde los deportistas han traído grandes resultados en una cita marcada por las medidas sanitarias y de seguridad por la covid-19, donde se han cumplido todos los requisitos para evitar posibles contagios. En la categoría cadete, Ana Rodríguez ha recogido una medalla de oro tras disputar cuatro grandes combates. Por otro lado, la medalla de plata se la colgó Juan Crespo en categoría máster. A su vez, Carlos Lara, logró una de bronce en categoría cadete y Silvia Hernández, recogió otro metal de bronce en su categoría junior. También se menciona a las participaciones de Irene Rodríguez (categoría junior) y Esther Alonso (junior). Desde el club reflejan que fue "un gran campeonato para todos nuestros deportistas, en un evento organizado por la Federación Andaluza de Taekwondo, con gran nivel de todos los participantes tanto a nivel nacional como internacional, fue un orgullo contar con la participación de la medallista olímpica Adriana Cerezo". El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado a los deportistas de taekwondo "por su actuación en el evento deportivo y por seguir llevando el nombre de Almería a lo más alto del podio gracias a sus grandes resultados".

