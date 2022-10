Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Análisis sobre el agua depurada en Adra viernes 28 de octubre de 2022 , 10:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde de Adra participa en un encuentro de la Junta Central de Usuarios sobre el aprovechamiento del agua La Alcoholera de Adra ha acogido una reunión con agricultores pertenecientes a la Junta Central de Usuarios, con el objetivo de abordar los usos en agricultura de las aguas depuradas. El alcalde, Manuel Cortés, ha participado en este encuentro, en el que ha tenido lugar una charla a cargo del presidente de la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas de Almería, José Antonio Pérez, pioneros en regar con estas aguas de depuradora; y del tesorero de la Junta Central de Usuarios de Adra, Juan Manuel Vidaña. Un coloquio que ha versado sobre el uso y aprovechamiento de aguas residuales depuradas para el uso terciario en regadío. El primer edil ha aplaudido este encuentro y ha destacado la importancia “de estudiar la manera más beneficiosa de aplicar este recurso tan escaso que es el agua, para su uso más efectivo”. Y es que como ha insistido Cortés “en una tierra, como Adra, en la que la agricultura es uno de los principales pilares económicos, y que depende en gran medida de un recurso escaso como es el agua, es crucial para nosotros maximizar el aprovechamiento hídrico”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

