Adra abre el el plazo de inscripción para disfrutar de la visita a Sierra Nevada viernes 28 de octubre de 2022 , 10:26h Las plazas deberán reservarse en el registro general del Consistorio El Ayuntamiento de Adra abre el próximo jueves, 3 de noviembre, el plazo de inscripción para disfrutar de la ya tradicional visita a Sierra Nevada. Una actividad enmarcada dentro del programa 'Adra en la senda', que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 del próximo mes de diciembre. Quienes quieran inscribirse a esta popular salida deberán presentar, a partir de las 09:00 horas, una instancia en el registro general del Ayuntamiento, junto a una fotocopia de su DNI. En cada instancia, el interesado podrá inscribir hasta cinco participantes, con sus respectivos documentos de identidad. Este periodo de inscripción se mantendrá abierto hasta cubrir el máximo de plazas. Los participantes recibirán clases para practicar modalidades como esquí o snow y podrán disfrutar de un fin de semana de alojamiento en Sierra Nevada. La salida está prevista para el 16 de diciembre a las 16:00 horas, desde la sede de Cruz Roja Adra. Las plazas son limitadas hasta un máximo de 60 personas y la edad mínima es de 6 años. El precio de la actividad aún está por confirmar. Para recibir más información, se ha habilitado el correo electrónico [email protected] y el teléfono 677 942 005.

