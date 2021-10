Análisis sobre el Pacto Verde Europeo en el sector agroalimentario

viernes 22 de octubre de 2021 , 18:42h

Desarrolladas en el Paraninfo, aunando todas las perspectivas y poniendo acento en las potencialidades actuales frente al nuevo marco legislativo y las oportunidades futuras que acarrea, unas jornadas destinadas al sector agroalimentario andaluz, ideadas por el Centro de Documentación Europea, la UAL y la Consejería de Agricultura, Pesca y Ganadería









El tono constructivo ha sido el que ha marcado el desarrollo de una intensa mañana de debate, análisis y de propuestas en el Paraninfo de la Universidad de Almería. Convocado el ‘sector agro’ y abiertas a toda la sociedad, estas Jornadas ‘Pacto Verde y sector agroalimentario andaluz’ han visto cumplidos los objetivos para los que fueron presentadas por el Centro de Documentación Europea, con la colaboración del Vicerrectorado de Investigación e Innovación y de la Consejería de Agricultura, Pesca y Ganadería. Sobre ello ha incidido en su intervención de clausura el rector Carmelo Rodríguez, acompañado por Aránzazu Martín, la delegada territorial de dicha consejería, y Ana Fe Gil, directora del CDE en Almería. Así se ha puesto el punto y final a dos mesas redondas que han aunado las diferentes perspectivas ante el nuevo marco legislativo y sobre la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, y que han contado con numerosas intervenciones desde el patio de butacas del Paraninfo de la UAL, el lugar elegido para su celebración. El interés era muy grande, por lo que se ha satisfecho una necesidad en medio de interesantes aportaciones.



Rodríguez ha destacado “la posición de liderazgo del sector agroalimentario andaluz en el ámbito europeo”, relacionándolo con el futuro cercano que se ha analizado en estas Jornadas: “Nos encontramos en un momento crucial para el sector agroalimentario andaluz, puesto que la Agenda Europea 2030 destina a agricultura y alimentación más de 900 millones de euros, priorizando la eficiencia energética y la mejora del uso de los recursos hidráulicos, aspectos en los que Andalucía ofrece excelentes resultados, pero que requieren una mayor inversión, si deseamos poder mantener su posición de liderazgo”. Se ha mostrado convencido de la suma que representan “las aportaciones realizadas en estas Jornadas, que han servido para dar a conocer fortalezas y amenazas de un sector estratégico, y que su divulgación en foros nacionales y europeos será de gran utilidad en el desarrollo de las políticas europeas de los próximos años”. En ese sentido, a modo de resumen, el rector ha hecho referencias directas a las intervenciones de los participantes, poniendo de este modo en valor el alto nivel que ha definido a esta iniciativa.



Carmelo Rodríguez también ha situado el foco de atención en la investigación realizada desde la Universidad de Almería, a través del Centro de Investigación CIAMBITAL y el Laboratorio europeo de referencia para residuos de plaguicidas en frutas y verduras. Precisamente el vicerrector de Investigación e Innovación de la UAL, Diego Luis Valera, ha añadido un trasfondo importante en la relación directa con la temática abordada: “Estamos haciendo una apuesta decidida de apoyo al sector ante la nueva legislación medioambiental que nos viene derivada de la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’; pensamos que para la agricultura andaluza en general y la almeriense en particular es una gran oportunidad”. Yendo más allá ha recordado que la Universidad de Almería lleva “trabajando en las líneas medioambientes y sociales que marcan el desarrollo normativo del Pacto desde siempre, convencimiento propio del respeto al medioambiente en las componentes social y medioambiental, y de la neutralidad climática”. Ha insistido en el tono constructivo al definirlo como “una oportunidad maravillosa de marketing de nuestro sector”, en lo que la UAL acumula ya una gran trayectoria: “Llevamos trabajando así desde el minuto uno”.



Aránzazu Martín, delegada territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Junta de Andalucía, ha recordado que actualmente se está negociando la PAC, “una política que parece muy ajena, pero que al final va a marcar el devenir de todo lo que tenemos que hacer en la agricultura en toda Europa”. Ha agradecido que se han expuesto durante la Jornada los pros y los contras un Pacto Verde Europeo que “nos va a obligar a ‘descarbonizar’ la economía, lo que incluye nuestra industria hortícola”, ha advertido. Martín ha asegurado que se han escuchado en el Paraninfo de la UAL “voces muy autorizadas”, centrándose en el trabajo de la Junta de Andalucía en este tipo de materia y explicando el Plan de Lucha contra el Cambio Climático, compuesto por un paquete de más de 150 medidas, dotado de más de 6.200 millones de euros, con una estrategia a 2030: “Lógicamente sus líneas estratégicas van a afectar a distintas áreas, como son la energía, la vivienda, el transporte… pero, como no, también a agricultura y ganadería”. La intención es colocar a Andalucía “a la vanguardia de la lucha climática”, primera en aprobar un plan que dice “cómo queremos crecer, cómo vamos a hacerlo y, sobre todo, de una forma sostenible”, en su consejería, ‘La revolución verde’.



Amos García, secretario general de la Agencia de Agricultura y Pesca y de la Junta de Andalucía, ha considerado “muy positiva” esta iniciativa, manifestando que encaja en la línea mantenida desde la Consejería: “Participa de forma activa en estas Jornadas porque tiene una estrategia en la que se enmarcan distintas iniciativas, entre las que se encuentra como algo muy importante para la provincia de Almería la firma el pasado mes de febrero del Polo de Innovación Tecnológica para la Agricultura Andaluza, que va a tener su sede en la ciudad de Almería, un enclave importantísimo, una ventana para el mundo, y además es pionero en toda España, y desde la que vamos a poder ofrecer todos los avances en investigación de desarrollo tecnológico en este sector”. Dentro de esa estrategia hay otras iniciativas que han puesto sobre la mesa, otros centros en Córdoba, Jaén o Jerez enfocados en productos clave para la comunidad como el aceite de oliva o el vino, sin olvidarse de la labor que desarrolla el IFAPA, “todo ello en pro de conseguir una agricultura más sostenible, más competitiva, que tenga también unos precios justos para el agricultor, protagonista del avance que ha tenido en las últimas décadas este sector”.



Tras agradecer a la Universidad de Almería impulsar este tipo de debates en torno al Pacto Verde, Antonio Domene, vicepresidente de Kimitec, ha resaltado que, es importante que exista esta concienciación para que al final alineemos las estrategias, ya que se necesita investigación, inversión, desarrollo y la parte legislativa”. En este sentido, ha destacado la necesidad de “facilitar a los productores estas nuevas herramientas de las que hay que dotar al sistema productivo para que siga siendo sostenible económicamente, lleguen al mercado lo antes posible, y sean los propios agricultores los primeros en abanderar esta agricultura natural y sostenible”.



Por último, Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, ha asegurado que: “Europa no puede convertirse en el jardín del mundo exigiendo a los productores y a los agricultores que seamos quien paguemos este nuevo respeto por el medio ambiente sin establecer una estrategia global en los mercados. Europa sigue teniendo abierta la frontera a producciones de terceros países que tienen que competir, y que compiten en el supermercado con nosotros”, ha insistido. A lo que ha añadido que: “Por eso creemos y exigimos a la Comisión Europea la revisión de los acuerdos comerciales con las mismas exigencias, en este caso medioambientales, que se hacen a la producción europea. Y, sobre todo, también es fundamental que los consumidores europeos puedan adquirir el producto de Europa con una diferenciación clara”.