Capital Dispositivo especial de Todos Los Santos en los cementerios de la capital hasta el 1 de noviembre viernes 22 de octubre de 2021 , 17:59h

Los camposantos estarán abiertos ininterrumpidamente de 9 a 18.00 horas durante los próximos diez días y el 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre se establecerán puertas de entrada y de salida y se reforzará el personal



El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Servicios Municipales, activará mañana sábado, 23 de octubre, el dispositivo especial con motivo de la festividad de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre y que este año volverá a estar marcada por las medidas sanitarias de prevención frente al COVID-19.



En colaboración con el Grupo ASV Servicios Funerarios, empresa gestora de los cementerios y tanatorios municipales, el Consistorio ha elaborado una serie de informaciones prácticas y recomendaciones para facilitar el acceso a los cinco cementerios de la ciudad. Así, habrá un horario especial ininterrumpido de 9.00 a 18.00 horas desde mañana al lunes 1 de noviembre para facilitar las visitas. Además, los cementerios de los barrios periféricos abrirán también el lunes 25 y el viernes 29 (recordemos que los lunes y viernes permanecen habitualmente cerrados).



La concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, recomienda visitar los cementerios “de manera escalonada, tal y como se hizo el año pasado y que funcionó tan bien, para evitar las tradicionales aglomeraciones de última hora”.



Para los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre se ha establecido un operativo específico en todos los cementerios. Para ello, se reforzará el personal y se establecerán puertas de entrada y de salidad. En concreto:



- En el cementerio de San José y Santa Adela de Almería se habilitarán para entrada y salida las puertas NORTE, SUR y LATERAL, dividiendo y señalizando el acceso de entrada y salida en cada puerta y el día 1 habrá vigilantes de seguridad. Igualmente, en los cementerios de las periferias se dividirá el acceso en entrada y salida.



- En cada cementerio de los barrios (Cabo de Gata, El Alquián, La Cañada y Cuevas de los Medinas) estará asignado un auxiliar para atender al usuario, así como para realizar labores de mantenimiento, limpieza y desinfección propias de esos días.



-En el Cementerio de San José y Santa Adela se reforzará el personal de modo que serán 9 los auxiliares que en el recinto se encarguen de atender al usuario y realizar las labores propias de limpieza, mantenimiento y desinfección propias de esos días.



En la entrada de cada recinto habrá dispensador de gel hidroalcohólico así como en diversos puntos estratégicos, como aseo, fuentes, etc. para que los usuarios puedan realizar la desinfección de manos.



Para hacerlo más sencillo, en todos los cementerios habrá cartelería visible tanto en la entrada como en diversos puntos estratégicos recordando a los usuarios las medidas de prevención general.



La oficina de los cementerios municipales, que está situada en la entrada del Tanatorio-Crematorio Municipal 'Sol de Portocarrero, junto al cementerio de San José y Santa Adela, permanecerá abierta en horario especial (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas) durante los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre para facilitar la información que el usuario precise en cuanto a la localización de su unidad de enterramiento. Igualmente, se podrán solicitar planos del cementerio al personal. Para cualquier duda, se puede llamar al 950 884 828.



La Misa Solemne del día 2 en la capilla del Tanatorio Sol de Portocarrero está pendiente de confirmarse.

Refuerzo Policía Local y bus

La Policía Local también se incluye dentro de este dispositivo, en su caso, reforzando la vigilancia y el control del tráfico en los puntos más conflictivos para que todo transcurra con la máxima normalidad, con presencia física de agentes de forma permanente en el cementerio de San José y de manera itinerante en el resto de camposantos.



Igual sucede con la empresa concesionaria del Servicio de Transporte Urbano de Almería, Surbus, con un servicio especial para los días 30 y 31 de octubre y lunes 1 de noviembre. Así, las líneas 2 (Centro-Torrecárdenas) y 3 (Nueva Almería-Torrecárdenas) ampliarán su recorrido hasta el cementerio, entre las 8.30 y las 18.30 horas, cuando se dirijan hacia el Hospital Universitario Torrecárdenas.



La Línea 18 se reforzará en los tramos Oliveros-Centro-Quemadero-Avenida Santa Isabel-Cementerio, entre las 8.50 y las 17.40 horas; y Cementerio-Ctra. de Granada-Quemadero-Centro-Oliveros, entre las 9.00 y las 18.07 horas, reduciendo la frecuencia horaria de esta línea en dichos tramos a veinte minutos.



Recordar que este refuerzo de la Línea 18 no llegará al Hospital Universitario Torrecárdenas.







INFORMACION ÚTIL

El Área de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Almería y Grupo ASV Servicios Funerarios han elaborado una lista de recomendaciones para facilitar la visita de los ciudadanos a los cementerios de la ciudad durante la festividad de Todos los Santos, atendiendo a la situación actual de crisis sanitaria provocada por la COVID-19:



§ Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19.



§ Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal establecida de al menos 1,5 metros.



§ El uso de mascarilla será obligatorio, salvo en aquellos casos acreditables, que específicamente contempla la normativa; dada la gran afluencia de personas a los cementerios en estas fechas puede que no sea posible garantizar la distancia interpersonal en todo momento, por lo que deberá usarse mascarilla en los recintos.



§ No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros.



§ Se recomienda no acudir antes del horario de apertura. Antes de esa hora y después del cierre se llevan a cabo tareas de mantenimiento, limpieza de viales y desinfección de elementos urbanos para que el cementerio esté en condiciones adecuadas para los visitantes, motivo por el que se respetan los horarios establecidos, especialmente la puntualidad en la apertura.



§ Si accede por la puerta Norte al cementerio de Almería situada en el camino de los Almendros y cuyo acceso se realiza por la rotonda entre Suzuki y BP y que accede al Tanatorio Crematorio Municipal Sol de Portocarrero, recuerde que el Tanatorio cuenta con dos aparcamientos de más de 100 plazas, entre las que hay reserva para minusválidos, dispone de vigilancia física, circuito cerrado y es gratuito para los visitantes durante todo el año.



§ Siga en todo momento las instrucciones del personal tanto en los accesos como en el interior del recinto.



§ Recuerde que no se permite la entrada a vehículos no autorizados expresamente, ni acceder con animales de compañía, salvo invidentes acompañados de perros lazarillos. Tampoco se podrán tomar fotografías sin autorización



§ En todos los cementerios encontrarán auxiliares asignados para atender al usuario, así como para realizar labores de mantenimiento, limpieza y desinfección propias de esos días.



§ En todos los cementerios existen puntos de agua y escaleras de mano. En caso de tener que hacer uso de ellos, rogamos realicen previamente la desinfección de manos. Para ello, estarán dispuestos a la entrada del recinto y en diversos puntos del cementerio, dispensadores de gel hidroalcohólico. Las escaleras de mano cuentan con un monedero que admite monedas de 50 céntimos, 1 euro o fichas de llaveros que imitan monedas. Una vez devuelta la escalera a su lugar puede recuperar la moneda o la ficha. El motivo de este anclaje es garantizar la correcta distribución de unidades dentro del recinto evitando que acaben agolpadas en un lugar y faltando en otro.



§ En todos los recintos hay papeleras y cubos para que puedan desechar los residuos de flores.



§ ASEOS del Cementerio de San José y Santa Adela: la ocupación máxima para el uso de los aseos será de una persona en el aseo de señoras y una persona en el aseo de caballeros, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en este caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. Se reforzará la limpieza y desinfección garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. Además, este año habrá un aseo adaptado para personas con movilidad reducidad.



§ Limpie la lápida con paño húmedo, evite el derrame de agua que pueda salpicar y manchar las unidades colindantes.



§ Utilice las fuentes dispuestas en todo el recinto, usando únicamente el agua necesaria, no dejando correr la misma libremente. Se han dispuesto varios depósitos de contingencia por si las fuentes no disponen de suficiente presión de agua y se aconseja utilizarlos solo en este extremo, para garantizar la recuperación de los depósitos que surten de agua a las fuentes.



§ Evite colocar jarrones o floreros de cristal, en su lugar utilice elementos de pvc o plástico y asegúrelos correctamente a la estructura de su unidad, evite que se produzcan lesiones personales por precipitación o cortes.



§ Tenga especial cuidado con los restos vegetales, depositándolos en las papeleras más cercanas y no dejando caer los mismos en los desagües de las fuentes para evitar que estos se taponen.



§ Cuide y mantenga a la vista y protegidos sus objetos personales.



§ Sea respetuoso con el recinto y con el resto de visitantes.



§ Mantenga una hidratación adecuada, si por cualquier circunstancia sufre algún mareo u observa que alguien lo sufre, comuníquelo al personal auxiliar del recinto, ellos contactarán con los servicios de emergencia y facilitarán la localización para que estos puedan prestar la ayuda necesaria.



§ Tenga en cuenta que en el cementerio se seguirán realizando inhumaciones de fallecidos, pudiendo coincidir el sepelio de un fallecido en días de máxima afluencia. Es una situación que requiere respeto y silencio por parte de las personas ajenas al cortejo.

