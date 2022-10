Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA Ampliar Andalucía atiende a un 21% más de pacientes jóvenes por problemas de salud mental facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los principales problemas diagnosticados en estas consultas son trastornos de alimentación, depresión, ansiedad y fobias noticiasdealmeria.com Los profesionales dedicados a la salud mental infanto juvenil dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) atendieron en 2021 un 21% más de pacientes que en el año anterior. En total, fueron 89.229 pacientes nuevos hasta los 18 años los que recibieron 330.209 consultas, un 22% más que en los 12 meses previos. Estas cifras representan un crecimiento superior al conjunto de atenciones en salud mental en Andalucía, donde el incremento fue de un 13% el número de pacientes atendidos y de un 7% en el número de citas totales. En relación con este global, la atención a jóvenes representa un 28% del total de 310.155 pacientes andaluces con problemas de salud mental. Los principales problemas diagnosticados en estas consultas son mayoritariamente por trastornos de alimentación, trastornos afectivos (depresión), ansiedad y fobias, especialmente problemas relacionados con el miedo a las relaciones sociales Uno de los objetivos de la legislatura del Gobierno de la Junta de Andalucía es mejorar la atención de la salud mental en el Sistema Andaluz de Salud. Para ello, se va a mejorar el servicio de los psicólogos clínicos, con el objetivo de aumentar la cifra de estos profesionales en salud mental, potenciando su figura en el ámbito de la atención primaria; se está trabajando en el aumento de las plazas de atención en los casos de adolescentes con trastornos mentales graves que precisan ingresos y tratamientos de mayor duración y en el incremento de los equipos de tratamiento intensivo comunitario en las unidades de gestión clínica de salud mental. Ya durante 2022 ha crecido la plantilla de profesionales de salud mental para atención a menores con 27 nuevos efectivos, misma cifra que se prevé para el año que viene, cuando se incorporarán otros 27 entre psicólogos clínicos y enfermeras. Recursos Andalucía cuenta con 26 Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental, con diferentes dispositivos de atención: las Unidades de Salud Mental Comunitaria (USMC), Unidades de Salud Mental Infanto Juvenil (USMC), Unidades de Rehabilitación de Salud Mental (URSM), Unidades de Hospitalización de Salud Mental (UHSM), Hospital de Día de Salud Mental (HDSM) y Comunidades Terapéuticas de Salud Mental (CTSM). En total 156 centros en lo que prestan atención sanitaria en torno a 2.800 profesionales. La puerta de entrada a la Salud Mental en Andalucía se hace a través de los dispositivos denominados Unidades de Salud Mental Comunitaria (USMC). Actualmente, existen 78 dispositivos de este tipo repartidos por la geografía andaluza, a los cuales los usuarios suelen llegar derivados desde Atención Primaria. Para casos de una atención más especializada a menores, se derivan a las Unidades de Salud Mental Infanto Juvenil. Existen 14 unidades de este tipo en Andalucía. En casos más graves, en los cuales se requieran hospitalización, los niños y adolescentes son derivados a Unidades de Hospitalización, bien con unidades específicas para menores, bien en espacios diferenciados y adaptados para menores de 14 a 18 años en las Unidades de Hospitalización generales o bien en camas reservadas en Unidades de Pediatría. Actualmente, las Unidades de Salud Mental con unidades específicas para hospitalización de menores de 18 años se ubican en Almería, Jaén, Granada, Málaga y Sevilla (estas últimas tres están actualmente adaptando sus espacios). En total, se contará con 33 camas. Además, se han puesto en marcha las dos unidades de trastorno de la conducta alimentaria en Málaga y Granada, con 22 plazas para hospitalización. Se continúa trabajando desde el Plan Integral de Salud Mental en mejorar los espacios diferenciados para menores de 14 a 18 años en el resto de los centros sanitarios. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.