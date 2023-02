Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Andalucía confirma que con menos impuestos se recauda más Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por martes 14 de febrero de 2023 , 16:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta recaudó 7.776,89 millones más entre 2019 y 2022 que en el cuatrienio anterior 2015-2018

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha conocido el informe presentado por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos sobre la recaudación tributaria homogénea de Andalucía durante los últimos cuatro años. La recaudación de estos últimos años ha superado la del periodo anterior en más de 1.944 millones de euros, a pesar de la reducción de los impuestos. En total, entre 2019 y 2022, la recaudación tributaria homogénea en Andalucía fue de 68.769 millones de euros, en comparación con los 60.992,1 recaudados entre 2015 y 2018, lo que representa un aumento del 12,75%. Esto supone un incremento de los ingresos tributarios de 7.776,89 millones de euros más en los últimos cuatro años, lo que equivale a una recaudación media anual de 1.944,22 millones más entre 2019 y 2022 que en el periodo 2015-2018. El 57,46% del aumento total de la recaudación corresponde al tramo autonómico del IRPF, en el que la Junta de Andalucía ejerce competencias normativas al bajar la tarifa autonómica. Esto se traduce en un incremento de la recaudación de 4.468,4 millones de euros en el periodo 2019-2022 con respecto al periodo 2015-2018, lo que supone un aumento del 25,03%. La modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas también ha experimentado un aumento significativo en la recaudación, con 765,90 millones de euros más en el periodo 2019-2022 que en el periodo 2015-2018. Esto representa un aumento del 18,73% en la recaudación homogénea. Por otra parte, la recaudación de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, para la que se han establecido tipos reducidos y mayores beneficios fiscales para la adquisición de la vivienda habitual, también ha mostrado un aumento de 211,74 millones de euros en el último cuatrienio con respecto al anterior, lo que se traduce en un incremento de la recaudación homogénea del 13,92%. Las sucesivas bajadas de impuestos llevadas a cabo en Andalucía perseguían frenar la marcha de contribuyentes a otros territorios y mejorar la eficacia de la recaudación, haciendo aflorar la economía sumergida, que antes no tributaba. En este sentido, sirve de ejemplo el comportamiento de las declaraciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones tras la bonificación del 99% el impuesto para cónyuges y parientes directos. El número de donaciones se ha multiplicado por más de cinco y el importe de la base imponible casi por 8, a pesar de que el importe total ingresado haya disminuido en este capítulo, como efecto, precisamente, de la bonificación. Así, las medidas de bajadas de impuestos no constituyen un fin en sí mismo, sino que forman parte de la política económica del Gobierno andaluz, con la que se persigue dinamizar la economía, atraer nuevos contribuyentes, incrementar la actividad económica y el consumo y, de esta forma, generar riqueza y crear empleo. Desde 2019, el Gobierno andaluz ha bajado todos los impuestos sobre los que tiene alguna capacidad normativa. Así, en IRPF se han bajado la tarifa y los tipos, aumentado las deducciones e incorporado muchas que no existían, y se han deflactado los primeros tramos de tributación y los mínimos exentos (aunque los efectos de esta última medida aún no se contemplan en los datos cerrados de recaudación, pues la liquidación del ejercicio 2022 aún no se ha realizado). También se ha bonificado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio. Por cada euro que Andalucía ha dejado de ingresar por Sucesiones y Donaciones (los datos de Patrimonio aún no se han contabilizado), se han ingresado 10 por el incremento de la recaudación en IRPF, debido al aumento del número de contribuyentes. El Gobierno andaluz es consciente de que el IRPF es un impuesto progresivo y es el instrumento de política tributaria con mayor capacidad redistributiva real. Respecto a los ingresos por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD), éstos se han incrementado un 18,73% y un 13,92%, respectivamente, en el cuatrienio 2019-2022, lo que supone un aumento de la recaudación sólo por este concepto de casi mil millones de euros (977,65 millones), pese a que se han bajado los tipos aplicables. En 2022 se ha alcanzado la cifra de recaudación por el ITP-AJD (1.842,85 millones de euros) más alta desde 2007, justo antes de la crisis inmobiliaria. Estas cifras se corresponden con un mayor dinamismo en el mercado inmobiliario de la comunidad autónoma en relación con la media de España, favorecido por la política fiscal desarrollada en Andalucía. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

