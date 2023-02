Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería La Junta garantiza con 3,9 millones el vuelo entre Almería y Sevilla hasta noviembre de 2024 martes 14 de febrero de 2023 , 16:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Gobierno de Andalucía ha aprobado una convalidación de un costo de 3.892.324 euros para garantizar una conexión aérea entre las ciudades de Almería y Sevilla hasta el 31 de octubre de 2024. Esta partida cubre parte del acuerdo de prestación de servicios de transporte aéreo entre los aeropuertos de Almería-Antonio de Torres y San Pablo de Sevilla, firmado con Air Nostrum y Mel Air Limited por un periodo de dos años. Esta conexión aérea está declarada como Obligación de Servicio Público (OSP) y, por lo tanto, el Gobierno andaluz asume sus costes anuales para su mantenimiento. La ruta aérea entre Almería y Sevilla fue declarada como Obligación de Servicio Público (OSP) el 13 de marzo de 2009 y comenzó a operar el 15 de enero de 2010. Esta clasificación significa que la operación está sujeta a una serie de requisitos, como ofrecer una conectividad adecuada entre ambas ciudades con servicios regulares y continuados, trayectos de ida y vuelta en el mismo día en jornadas laborales, y unas condiciones mínimas de calidad del servicio en cuanto a precios del billete y oferta de asiento. En el último año, la demanda de la conexión Almería-Sevilla aumentó un 20,7%, hasta alcanzar los 23.896 pasajeros repartidos en 640 vuelos. El porcentaje de ocupación de cada avión también aumentó hasta un 51,5%. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

