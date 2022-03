ANDALUCÍA Andalucía consigue seis medallas en el Campeonato Nacional de FP 'Spainskills 2022' facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los representantes de la comunidad autónoma han competido en 25 modalidades y obtienen cinco medallas de oro y una de bronce Andalucía ha obtenido seis medallas en el Campeonato Nacional de FP 'Spainskills 2022', celebrado en Madrid del 22 al 26 de marzo con la participación de estudiantes de todo el país que han demostrado las habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios. Estas ‘olimpiadas’, que se celebran con carácter nacional cada dos años, tienen como objetivo divulgar y promocionar el atractivo de esta formación, además de servir de lugar de encuentro para estudiantes, profesorado y empresas. Los participantes reconocidos con la máxima distinción han sido Mónica Rufián Nieto del CPIFP Hurtado de Mendoza, Granada en la modalidad de Panadería; Francisco Castilla Mariscal del IES Himilce, Linares (Jaén) en Peluquería; Javier López López del IES La Rosaleda de Málaga en Tecnología del automóvil; Lucía Cabrera Gallego del IES Santa Bárbara, Málaga en la modalidad de Cuidados auxiliares de enfermería y atención sociosanitaria y Fernando García Dios del CDP San Luis Rey de Palma del Río (Córdoba) en la modalidad de Control Industrial. El bronce ha sido para José Cristian Fernández Tirado del IES Ruiz Gijón de Utrera (Sevilla) en la modalidad de Desarrollo Web. Los premiados en el concurso nacional participarán sucesivamente en las competiciones europeas (EuroSkills) y mundiales (WorldSkills). Andalucía ha presentado 28 competidores en 25 de las 26 modalidades convocadas, que son: TI Administración de Sistemas en Red, Fontanería y Calefacción, Control Industrial, Jardinería Paisajística, Mecatrónica, Cocina, Servicio de Restaurante y Bar, Panadería, Recepción hotelera, Soldadura, Estética, Floristería, Tecnología de la Moda, Peluquería, Refrigeración y Aire Acondicionado, Ebanistería, Carpintería, Tecnología del Automóvil, Electrónica, Pintura del Automóvil, Cuidados Auxiliares de Enfermería y Atención Sociosanitaria, Robótica móvil, CNC Fresado, Instalaciones Eléctricas y Desarrollo Web. Además, otro estudiante participará en la modalidad de exhibición en Escaparatismo y Visual Merchandising. Los alumnos que compiten cursan sus estudios de FP en los siguientes centros: Centro San Ignacio de Cádiz; de la provincia de Córdoba son el IES Inca Garcilaso en Montilla, Centro San Luis Rey de Palma del Río y del Instituto Galileo Galilei de Córdoba capital; de Granada son el IES Politécnico Hermenegildo Lanz y el CPIFP Hurtado de Mendoza; de Huelva, los institutos Pintor Pedro Gómez, La Marisma, en la capital y La Arboleda en Lepe; el IES Himicle de Linares (Jaén); en Málaga, el centro San José, los institutos La Rosaleda, Politécnico Jesús Marín y Santa Bárbara y en la provincia de Sevilla el IES San José de la Rinconada, en San José de la Rinconada, Ruiz Gijón de Utrera y Politécnico y el centro docente Salesianos Santísima Trinidad, ambos de la capital hispalense. Estos alumnos resultaron ganadores del Campeonato Autonómico de Formación Profesional, celebrado en online como consecuencia del COVID-19 en mayo de 2021 con la participación de unos 170 estudiantes de 75 centros educativos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

