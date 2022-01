ANDALUCÍA Ampliar Andalucía consigue un hito histórico al posicionarse como primer destino turístico de España facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado que Andalucía ha conseguido un hito histórico al cerrar el año 2021, por primera vez, como primer destino turístico del país superando al resto de comunidades, incluyendo a Cataluña, Canarias y Baleares que tradicionalmente sumaban más estancias hoteleras, a la vez que se ha mostrado convencido de que este sector, que ha sido gravemente afectado por la pandemia, volverá a dar una lección de superación en cuanto la situación se estabilice. "Andalucía está en mejor disposición que ninguna otra comunidad autónoma para seguir avanzando en la recuperación económica. Nuestro liderazgo en turismo nacional nos ha otorgado esta primera plaza y, aunque seguimos por debajo de los valores precrisis, nos podemos sentir más que orgullosos del esfuerzo realizado por el sector", ha agregado. Durante su intervención en la inauguración del pabellón de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 22), Moreno ha puesto en valor la fortaleza del sector turístico a pesar de los momentos tan complicados que hemos atravesados con motivo de la Covid-19 como así lo demuestran los datos y es que la comunidad andaluza recibió en 2021 cerca de 20 millones de turistas, lo que supone un crecimiento con respecto al año anterior de un 48,4%. Además, a ello se suma que es la que más aporta al aumento de puestos de trabajo de la hostelería española con 45.900 de los 183.000 nuevos puestos y que el pasado año ocupó la quinta posición en el ranking de llegadas de pasajeros en España con una cuota del 11,3%. De este modo, ha apuntado que Andalucía ha recuperado más de un tercio del turismo perdido durante la pandemia y que, aunque se mantiene aún lejos de la cifra récord alcanzada en 2019, volverá a batir sus propios registros máximos muy pronto con una oferta diversificada, segura, inclusiva sostenible e inteligente. El presidente andaluz ha asegurado que el Turismo es una pieza clave en la recuperación económica y social de Andalucía por lo que el Gobierno andaluz está poniendo todo el esfuerzo por impulsar y recuperar este sector escuchándolo y poniéndoselo fácil para que proyectos e inversiones lleguen a buen puerto, ayudando en lo posible a superar estos dos años de pandemia y apostando por el turismo que viene y que debe tener como claves la sostenibilidad y digitalización. En este punto, ha señalado que esta comunidad apuesta por un Turismo responsable medioambientalmente y altamente tecnologizado que aproveche las ventajas competitivas que ofrecen las innovaciones y para ello el Ejecutivo ha trazado una hoja de ruta con el Plan META que cuenta con una inversión global hasta 2027 de 717,4 millones de euros y también con una Unidad Aceleradora de Proyectos que están captando y agilizando inversiones muy importantes. A ello se unen medidas como la aprobación de un Proyecto de Ley para impulsar la modernización de alojamientos turísticos y un Decreto Ley de clasificación por puntos de los establecimientos hoteleros o el ecosistema innovador de primer nivel en torno al turismo que se está promoviendo para dar un salto cualitativo que nos aporte valor añadido. Asimismo, ha incidido en que una de las prioridades del Gobierno andaluz ha sido, desde el primer momento, la de ayudar a las empresas y a los profesionales para que pudieran mantener sus negocios después de meses de paralización de la actividad para lo que se han aprobado más de 130 millones de euros de ayudas directas destinadas a agencias de viaje, guías turísticos, alojamientos hoteleros y empresas de turismo activo. Moreno ha subrayado que la estrecha colaboración que existe con este sector para acelerarla la transformación de la industria turística andaluza diversificando aún más la oferta, apoyando la digitalización de las empresas, impulsando un emprendimiento rural que permita frenar la despoblación y poner en valor todos los atractivos turísticos de los distintos rincones de esta comunidad, ayudando a que el empleo que se genera sea de mayor calidad e introduciendo el criterio de sostenibilidad en cada propuesta y actuación. Los fondos europeos, claves para avanzar y reactivar la economía En otro orden de cosas, se ha referido a los fondos europeos y ha mostrado desilusión y preocupación a tenor de cómo el Gobierno de España está gestionándolos, ya que ha lamentado que a las comunidades no se les esté dejando decidir y que los fondos vengan ya consignados y condicionados. En este sentido, ha insistido en que la ayuda europea es esencial para potenciar e impulsar el sector turístico y ha defendido que ésta debería destinarse a acometer proyectos transformadores, a abordar los retos pendientes y a renovar la oferta a gran escala haciéndola más competitiva. "Los fondos europeos son fundamentales para seguir avanzando y para reactivar la economía. Hay que darle un impulso transformador con ellos a una parte de nuestros sectores productivos. Cuanto mayor transparencia tengan y cuantos más sectores estén implicados, mejor funcionarán", ha añadido. El presidente de la Junta ha resaltado la importancia que tiene la cogobernanza con una participación real y efectiva de las comunidades y de los ayuntamientos y que la iniciativa privada participe en la gestión de estos fondos. "Si ponemos un euro público, la iniciativa privada está dispuesta a poner dos y hasta tres euros. Si conseguimos multiplicar su acción entre iniciativa pública y privada llegaremos más lejos, haremos más cosas, transformaremos mejor la sociedad y eliminaremos las trabas para que Andalucía y su economía puedan funcionar a buen ritmo". Para terminar, le ha pedido al Gobierno de la Nación que reflexione para que sepamos aplicar esta oportunidad que tenemos delante de nosotros en torno a los fondos europeos de la manera más eficiente para que estos lleguen a todos los rincones y para que cada euro tenga la capacidad transformadora para generar empleo, progreso, bienestar y futuro. Andalucía, líder nacional y referente internacional en el sector turístico Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha destacado que ""en un momento tan complicado esta industria ha conseguido crecer gracias a los empresarios y los profesionales" y ha apostillado que "en 2022 seguiremos creciendo". De esta forma, ha concretado que las previsiones apuntan a que este año se puedan alcanzar los 26 millones de visitantes, lo que supondría recuperar el 80% de turistas que llegaron en 2019, y situarnos ya en 2023 en las mismas cifras que antes de la pandemia. "Esta industria llevaba demasiado tiempo abandonada en Andalucía", ha lamentado Marín, que ha valorado las reformas legislativas y fiscales realizadas y la inversión de más de mil millones de euros movilizada a través del Plan General de Turismo Sostenible y el Plan META 2021-27. "Hoy somos un referente a nivel nacional e internacional gracias al esfuerzo de los profesionales, empresarios y autónomos", ha dicho y por ello "estos días todos los recursos de la Consejería van a estar volcados en crear oportunidades de negocio para nuestros emprendedores". El pabellón de Andalucía en Fitur, brinda este año más espacio que nunca a los profesionales para que puedan trabajar y hacer negocios. "No hay lugar más interesante que esta comunidad para invertir". Así, ha aseverado que este "gran espacio de la alegría" se llenará también de actividades y espectáculos con dos grandes protagonistas, uno el mundo ecuestre, para reivindicar el caballo de pura raza española como "Marca Andalucía", y la Semana Santa, que centrará la campaña "No hay pasión pequeña" con Sara Baras como embajadora. También ha detallado que se van a presentar algunos de los grandes eventos deportivos y culturales que acogerá Andalucía en los próximos meses como el Sunshine Tour, el Concert Music Festival, el Cabaret Festival, el Starlite y "dentro de unos días conocerán otra novedad para la provincia de Málaga que va a suponer este verano un atractivo importantísimo". "Esto es sólo un adelanto", ha concluido y ha subrayado que Andalucía acude a Fitur para consolidar su liderazgo como "mejor destino turístico del mundo, el destino más seguro y donde tenemos los mejores empresarios y trabajadores del mundo". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

