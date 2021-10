Andalucía es la única comunidad de España que pierde con la nueva PAC

martes 26 de octubre de 2021

Carmen Crespo traslada la actualidad de las negociaciones sobre el Plan Estratégico Nacional a Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias





La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha considerado injusto que Andalucía sea la única Comunidad Autónoma que perdería fondos en el próximo marco con la aplicación del Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PAC) que ha propuesto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. “Si ninguna comarca agronómica en España va a perder, no entendemos por qué tiene que hacerlo alguna de Andalucía”, ha lamentado Crespo, quien ha recalcado que el Gobierno autonómico “va a seguir luchando hasta el final por una PAC justa para Andalucía” y que, por ese motivo, ha solicitado una reunión bilateral con el ministro, Luis Planas, para seguir negociando los ecoesquemas.



“No podemos admitir el número de ecoesquemas que ha propuesto el Gobierno central porque, si se limita a ocho ecoesquemas en todo el territorio nacional, se establece una tasa plana con la que no estamos de acuerdo en absoluto al restar competitividad al sector más productivo y que más empleo genera en Andalucía”, ha remarcado la consejera. Carmen Crespo ha explicado que la propuesta de la Comunidad Autónoma era “establecer veinte regiones agroecológicas, una por cada región productiva, pero el Ministerio ha ofrecido ocho y hemos intentado negociar, aceptando hasta un mínimo de doce” para poder responder a la diversidad de Andalucía.



La responsable de Agricultura ha calificado de “incongruente” que en la propuesta de Plan Estratégico Nacional se establezcan dos ecoesquemas de pastos y uno para cultivos de regadíos porque “no es igual la producción de algodón que la de cítricos pero, de esta forma, estarían ambas incluidas en el mismo ecoesquema”. “De ser así, todas las regiones agronómicas de regadíos de España estarán incluidas en el mismo ecoesquema, igualándolas a la baja, por lo que la aportación económica será menor en algunas de las comarcas más competitivas de Andalucía”, ha apuntado.



“Si alguna comarca de Andalucía pierde, será responsabilidad exclusiva del Ministerio, ya que la Junta le ha dado ofrecido salidas en esta negociación que podía haber aceptado”, ha recalcado la consejera de Agricultura, antes de presidir la reunión de la Mesa de Interlocución Agraria celebrada hoy en Sevilla. En esta reunión han participado el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra; el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López; el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano; y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Juan Rafael Leal.

Revertir la propuesta de cambio inicial

La consejera ha afirmado que la reunión hoy con los representantes de las organizaciones profesionales y Cooperativas Agro-alimentarias “refuerza la alianza del Gobierno andaluz con el sector agrario”, y ha recordado que, unidos, la Junta y el campo andaluz llevan “más de dos años trabajando por una buena PAC, que sea justa para Andalucía y para cambiar la pretensión del Ministerio de dar un giro de 180 grados” a la normativa anterior. Crespo ha remarcado que se ha logrado “cambiar un 75% de esa pretensión al conseguir mantener los derechos, una convergencia paulatina, veinte regiones productivas y la definición de agricultor”, que, al ser ‘pluriactivo’ permite “que ningún productor de Andalucía que venía recibiendo ayudas europeas se quede fuera de la nueva PAC”.



“Pero no hemos conseguido un 25% de lo que queríamos, por eso estamos aquí” ha explicado Crespo en relación a la negociación de los ecoesquemas que aún queda por delante. La consejera ha afirmado que aún “hay posibilidades” y que únicamente es necesario que el Ministerio sea “más flexible y que no ponga de excusa a Europa porque España es quien tiene que enviar un Plan Estratégico Nacional, acorde con las recomendaciones comunitarias, pero siempre con posibilidades adicionales para todas las comunidades autónomas”. “Podemos incluir más ecoesquemas para que nos veamos todos reflejados y, eso es lo que estamos intentando negociar”, ha recalcado.