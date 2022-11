Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Andalucía pide más flexibilidad en los ecorregímenes de la PAC

miércoles 09 de noviembre de 2022 , 12:07h

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha participado esta tarde en

la Conferencia 'PAC 2023: Principales novedades en Andalucía' organizada por Santander Agro en

Sevilla, donde ha incidido en que la nueva Política Agraria Común (PAC) está marcada por unos

ecorregímenes perjudiciales para los agricultores y ganaderos de Andalucía que, además, son difíciles de

aplicar al campo. Junto a Carmen Crespo, también han tomado parte en este evento el periodista César

Lumbreras y el director territorial de Santander en Andalucía, Manuel de la Cruz.

Entre otras cuestiones, la consejera ha hablado de la importancia de la agricultura para la economía de

Andalucía y ha insistido en que “la PAC debe ser una oportunidad y no un limitante para los agricultores”.

Asimismo, Carmen Crespo ha recordado que “esta comunidad autónoma ha sido la primera en flexibilizar

la PAC” y ha pedido que el Gobierno de España haga lo mismo.

La consejera de Agricultura ha mostrado también su especial preocupación por la falta de aprobación del

paquete legislativo de la PAC por parte del Estado cuando la nueva política europea está ya a punto de

entrar en vigor. Para Carmen Crespo, esta situación crea una mayor incertidumbre en el sector agrario

porque no conoce las reglas de aplicación de los ecorregímenes y se ha visto obligado a improvisar unos

planes de siembra que, quizás, no se ajustan a todas las exigencias. Por tanto, los agricultores y

ganaderos podrían ver reducidos los fondos que finalmente reciban a través de estas ayudas que

respaldan medidas ambientales y suponen el 30% del total de la PAC.

Carmen Crespo ha explicado que desde el Gobierno andaluz, por su parte, se han llevado a cabo todas

las actuaciones que entran en sus competencias y, de hecho, Andalucía ha sido la primera Comunidad

Autónoma de España en flexibilizar al máximo los ecorregímenes y la PAC para mitigar los efectos de la

aplicación de estas herramientas ambientales en 2023. Ante esta situación, la consejera ha solicitado al

Ministerio que actúe en las cuestiones que escapan a las competencias del Gobierno andaluz y permita

una mayor flexibilidad de los ecorregímenes para garantizar que ningún agricultor o ganadero pierda

fondos europeos en el próximo marco.

Por otro lado, la responsable de Agricultura ha lamentado que no se haya aprovechado la reforma

legislativa de la PAC para, entre otras cuestiones, introducir medidas de mercado que defiendan al sector

ante desequilibrios y situaciones de competencia desleal de terceros países.

Medidas de la Junta

Durante su intervención, la consejera ha recordado que desde la Junta se viene luchando por los

intereses del sector agrario de Andalucía desde el inicio de las negociaciones de la nueva PAC de la

mano de las entidades representativas de estos productores. Gracias a esta proactividad del Gobierno

