Barcelona llega al estrellato en la Liga Española con la derrota de Almería miércoles 09 de noviembre de 2022 , 12:04h

La estrella y defensa del grupo Barcelona Gerard Piqué se despidió el sábado de manera definitiva de su afición del Camp Nou como jugador. La dulce victoria que obtuvo en el partido Barcelona-Almería por 2-0 en la 13ra jornada de LaLiga fue el cierre perfecto.

En el partido, Barcelona se fue ganador con 2 goles, mientras que Almería, como local, salió perdedor con 0 goles. En el partido de la jornada 13 de la Liga de España.

Para Barcelona, los dos goles fueron gracias a Ousmane Dembélé (en el minuto 48 aproximadamente) y Frenkie de Jong (en el minuto 62 aproximadamente). En el partido de este sábado, todos los fanáticos pudieron ver el potencial ofensivo del Barcelona.

Contando LaLiga y la Champions, los catalanes triunfan con la mayor cantidad de remates de toda la temporada.

Piqué se despide del Barcelona con la derrota de Almería (2-0)

El grupo de Xavi Fernández, sigue con un gran compromiso en el campeonato liguero. La presión al club blanco se hizo notar en la jornada. Para volver a ser los victoriosos, el Real Madrid debe ganar al vencedor que está retomando la temporada, al igual que la pasada campaña.

Ousmane Dembelé y Frenkie De Jong fueron los más reconocidos de todo el partido. Asimismo, todo el grupo celebró la marcha de Piqué, por haber marcado la historia del grupo catalán.

En el minuto 83 comenzó el momento más emotivo de todo el partido. La estrella del Barcelona (Piqué) abrazó con gran emoción a sus compañeros, despidiéndose como sólo un ganador lo haría. En ese estadio, el mundo pudo ver la mejor versión del club catalán.

En el banquillo, Piqué saludó a los jugadores uno a uno mientras que el partido cerraba su etapa. La victoria contra el Almería, permitió a los catalanes anhelar el Real Madrid en Vallecas.

Los catalanes, una vez finalizó la eliminación de la Champions League, figuraron como el objetivo principal del campeonato de LaLiga. Aún más, ellos fueron los que ganaron los dos encuentros anteriores por clasificarse al próximo Mundial. Hasta el momento, el equipo ha cumplido contra el bloque del Rubí. Ahora solamente queda que sigan con el mismo compromiso que vinieron teniendo en los últimos partidos, y sobre todo, tener la vista en Qatar.

Es una información de noticiasdealmeria.com:..

