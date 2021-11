Economía La Mesa del Agua estalla y se movilizará en Madrid el día 24 martes 16 de noviembre de 2021 , 14:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Mesa del Agua de Almería exige al Gobierno que desarrolle la Ley que fija en 30 céntimos el precio del agua desalada para riego La Mesa del Agua de Almería ha exigido al Gobierno central, tras la reunión urgente que han mantenido hoy, que establezca en 30 céntimos por metro cúbico el agua desalada destinada al regadío “tal y como establece la Ley 1/2018 de 6 de marzo en su disposición adicional cuarta”, ha explicado el portavoz de este foro, José Antonio Fernández Maldonado. La Mesa del Agua ha analizado la actual situación del riego en la provincia debido al “tarifazo eléctrico” por lo que, del mismo modo, se ha reclamado que se habilite una tarifa eléctrica para el sector agrícola que incluya a las comunidades de regantes. “Una tarifa especial, como la que había en su fecha y quitaron hace 18 años”, ha concretado. José Antonio Fernández Maldonado ha apuntado que durante la reunión extraordinaria también se ha apostado por el uso de energías renovables, “ya que en un futuro serán una parte importante de la electricidad que se utilice en el campo y por eso se debe destinar una cantidad suficiente para que agricultores y comunidades de regantes podamos instalar placas fotovoltaicas con una subvención del 70%”. Producir un metro cúbico cuesta un 80% más Sobre la situación actual del agua de riego, desde la Mesa del Agua de Almería se ha explicado que para el año próximo las comunidades de regantes se verán obligadas a subir entre un 30 y un 40% el precio a los agricultores, en función de la zona de producción. “Si vamos a la realidad, en el mes de octubre habría que subir el metro cúbico en un 80%. En octubre el mercado diario ha sido muy caro. Lo que estamos haciendo las comunidades de regantes es suscribir contratos a más largo plazo para difuminar en el tiempo la subida tan grande que estamos teniendo en estos meses” José Antonio Fernández Maldonado ha asegurado que la situación del regadío “es muy dura porque dependemos de la energía eléctrica, cuyo precio se ha disparado. Por eso estamos esperando que Acuamed pase en diciembre los precios definitivos para el año próximo”, si bien los regantes ya cuentan con el precio orientativo de la desaladora de Torrevieja (Alicante) de la que llega agua al Almanzora, que se encuentra en 87 céntimos el metro cúbico, “pero podría llegar hasta 1,20 o 1,50 euros con la revisión trimestral”. La Mesa del Agua ha señalado que los precios del agua en el Poniente almeriense rondarán en 2022 los 45 céntimos/m³, así como que en el Almanzora “de momento” están a 65 céntimos. En otras zonas, como Níjar, dependerá de los precios que marque Acuamed el mes próximo. “En el resto de España, en su mayor parte, los precios son irrisorios comparado con lo que pagamos nosotros, en el peor de los casos a dos céntimos el metro cúbico”.

Apoyo a las movilizaciones de las organizaciones agrarias Además, la Mesa del Agua de Almería ha señalado que se sumará a la jornada de movilización convocada por Asaja, Coag y UPA para el próximo 24 de noviembre en Madrid, de forma que desde las distintas comunidades de regantes “se colaborará con la logística, remitiendo mensajes a los productores y, en colaboración con las cooperativas, enviarán autobuses para participar de forma activa activamente en esta movilización. La Mesa del Agua de Almería En la Mesa del Agua de Almería participan los siguientes agentes sociales y económicos de la provincia: FEDERACIÓN DE REGANTES DE ALMERÍA (FERAL), JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL PONIENTE ALMERIENSE, JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL ALMANZORA, JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DE ADRA, AGUAS DEL ALMANZORA SA, COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS DE LA COMARCA DE NIJAR (CUCN), COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DE AGUAS DEPURADAS (CGUAL), ASOCIACIÓN DE REGANTES DE ANDALUCÍA (AREDA), ASAJA, COAG, UPA, REGANTES DE ALMERÍA (REGA), ASEMPAL, COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ALMERIA y COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE ALMERIA. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

