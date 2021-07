‘Anfitrión’ vuelve este verano a La Alcazaba con nueve espectáculos en julio

miércoles 07 de julio de 2021 , 11:46h

Escucha la noticia

El Festival de las Artes Escénicas de la Consejería de Cultura y Patrimonio programa teatro, danza y circo en el conjunto monumental de Almería







La delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Almería, Eloísa Cabrera Carmona, ha presentado esta mañana junto al director de Música y Artes escénicas de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, José Lucas Chaves Maza, y la directora del centro arqueológico de La Alcazaba, Gema Embi Najar, el Festival de las Artes Escénicas de Andalucía ‘Anfitrión’. En esta segunda edición el conjunto monumental de La Alcazaba de Almería acoge un total de nueve espectáculos en las disciplinas de circo, teatro y danza entre el 14 y el 24 de julio. Las compañías de El Brujo; Pentación; TNT Atalaya; Danza Mobile; D’Click; 2 Galeras; El Gran Dimitri; Compañía Alentejana de Danza contemporánea y Awa Teatro, amenizarán las noches de verano en el conjunto fortificado de la capital almeriense.



El festival Anfitrión, que programa la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, subirá el telón el día 14 de julio con la obra dramática ‘Eduardo II, ojos de niebla’ dirigida por Jaime Azpilicueta y con un gran reparto actoral formado por José Luis Gil; Ana Ruiz, Ricardo Joven, Carlos Heredia y Manuel Galiana. El día 15, suben al escenario la compañía aragonesa The Click con el espectáculo ‘La Isla’; una apuesta por el nuevo circo en el que las artes escénicas se entremezclan y alimentan para llegar a un público ávido de emociones. El viernes, día 16, continúa la programación de Rafael Álvarez El Brujo con el monólogo ‘Los dioses y el Dios’, estreno en colaboración con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. En este juego que va de los dioses a lo divino es donde el público podrá disfrutar de la elegancia del maestro de actores y su dominio de las tablas; de esa mitología que se presenta como un mundo animado y apasionado. El broche a esa semana lo pondrá el día 17 la compañía 2 Galeras Producciones con la actriz Mar Galera encarnando a Juana ‘La loca’ bajo la dirección de Diego Barranca.



La Alcazaba volverá a abrir sus puertas a las artes escénicas el día 20 con la compañía Danza Mobile y la pieza titulada ‘Castigo de Dios’. Bajo la dirección de Gregor Acuña-pohl, el espectáculo es un giño amable al Doctor John Langdon Down, médico británico que estudió durante más de tres décadas el síndrome que lleva su apellido, fallecido en 1896. También es un homenaje a las personas con síndrome Down: ‘distintas pero únicas’ por su capacidad de ver la esencia de los humanos. Un día después, el miércoles 21, el sarcasmo estará garantizado con El Gran Dimitri y su ‘más difícil todavía’ encarnando al antihéroe, al ‘rey por un día’ en el espectáculo ‘The Legend’. El público tiene una cita con la danza el día 22, la Compañía Alentejana de Dança Contemporânea y Lendias D’Encantar trae la bella pieza ‘Muros’, en la que cuatro bailarines emplean una gran destreza física y emocional donde la voz, la acción dramática, el gesto, la postura y el uso de objetos completan el tejido dramatúrgico.



Una de las compañías andaluzas más reconocidas a nivel internacional, TNT Atalaya, subirá al escenario del conjunto monumental el día 23 con la superproducción ‘Rey Lear’, segundo montaje shakesperiano del dramaturgo Ricardo Iniesta. Carmen Gallardo -protagonista de ‘Madrecoraje’ y ‘Celestina’– aborda el personaje más rico en matices del teatro universal, recientemente interpretado por actrices de la talla de Nuria Espert y Glenda Jackson. Junto a ella posibilitan el hilo dramático actrices y actores de otras tres generaciones de Atalaya, encarnando un puñado de personajes de gran calado.



‘Anfitrión’ bajará el telón en La Alcazaba el sábado, día 24, con Awa Teatro y ‘Raíz’, un espectáculo musical gestual (con danza), para todos los públicos, donde el personaje principal es un títere. El flamenco es el lenguaje elegido para narrar la historia, y la música africana es la otra orilla, entre las cuales se mecen las idas y venidas de tan singular personaje. A través de esta fábula se tratan temas tan humanos como el egoísmo, la ansiedad de engullir para llenar el vacío interior, a la vez que invita a reflexionar sobre la importancia de la escucha, hacia uno mismo y los demás, y hacia la madre tierra.



Este Festival, que organiza la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, recorre la geografía andaluza desde 1 de julio al 18 de septiembre, conjugando artes escénicas, patrimonio y verano. Además de en La Alcazaba, se celebra en el conjunto arqueológico de Itálica (Sevilla), en el Castillo de Sohail en Fuengirola (Málaga), en Baelo Claudia (Cádiz); en Las Cocheras del Puerto (Huelva), y en el Castillo de Sabiote (Jaén).



De las sesenta y cuatro compañías que actúan en los seis escenarios patrimoniales, cuarenta y seis de ellas son andaluzas, dieciséis compañías nacionales (de las cuales nueve tienen representación andaluza) y dos son compañías internacionales a través de un convenio de colaboración con el Festival Internacional de Teatro del Alentejo de Portugal.



Esta iniciativa persigue reactivar al sector de forma inmediata, así como favorecer el reencuentro entre el público y los creadores andaluces. ‘Anfitrión’ lleva al público a singulares espacios patrimoniales del territorio andaluz las últimas propuestas escénicas de teatro, danza, circo, clown y espectáculos infantiles, entre otras, de la industria cultural andaluza, así como de creaciones nacionales e internacionales.