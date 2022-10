Es una información de noticiasdealmeria.com

Ángel Martín dice en la UAL que escribió "Por si las voces vuelven" para remontar

jueves 06 de octubre de 2022 , 15:36h

noticiasdealmeria.com Tal y como se había planteado, como un diálogo y un intercambio, se ha desarrollado el esperado acto en el que Ángel Martín ha dado continuidad a su deseo de ayudar a quien esté pasando ahora por lo mismo que él padeció en 2017. Con esa finalidad escribió su libro, basándose en su propia experiencia, y la Universidad de Almería se lo ha agradecido públicamente ante un Paraninfo lleno. En ese contexto, en ‘Encuentro con Ángel Martín’, ha destacado el verdadero valor de la aportación que ha realizado gracias a su obra ‘Por si las voces vuelven’ en palabras de Javier Lozano, vicerrector de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable: “Quizá haga más por quienes lo necesitan que las decenas y decenas de artículos de investigación que hay indexados”. Este vicerrectorado y el de Comunicación y Extensión Universitaria han unido sus fuerzas con el ‘Máster en Terapias Contextuales’ para hacer realidad un evento multitudinario que ha cumplido con las más altas expectativas.

Lozano ha mostrado su convicción de que los participantes en el mismo, “personas comprometidas”, van a seguir “trabajando por mejorar la atención y la inclusión de las personas con problemas de salud mental”. Lo ha definido como “tema de mucho interés” que ha sido abordado “en un formato amigable”, una mesa redonda, dando como resultado que haya sido posible “obtener una información valiosa gracias a la experiencia vivida y contada por Ángel”. Le ha agradecido que aceptara la invitación de la UAL y ha subrayado que “es un libro de extraordinario éxito por la sensibilización que ha conllevado”. Así, acogerlo en el campus está en consonancia con varios objetivos que ha enumerado: “Sensibilizar sobre los diferentes aspectos de la salud, tanto física como mental, reivindicar la investigación sobre las causas de las enfermedades mentales como base y punto de partida, destacar toda la importancia de las terapias y apoyar el imprescindible papel del movimiento asociativo en torno a la enfermedad”.

El desarrollo del acto ha tenido a Francisca López, codirectora del Máster Terapias Contextuales / Tercera Generación de la UAL junto a José Manuel García, como conductora, aprovechando la introducción para insistir en que ‘Por si las voces vuelven’ “tiene mucha más importancia de la que el propio Ángel Martín podía imaginar”. De hecho, ha ido mucho más lejos sosteniendo que ha supuesto “cambio cualitativa y cuantitativo”, dando las gracias a su autor por su “valentía”. Como tal no lo ha querido definir el propio Martín, “no soy valiente, no fue un acto de valentía, porque no era consciente de todo lo que había”, ha dicho textualmente, desvelando que todo se debió a “una carambola del destino”. Así, el presentador y monologuista aprovechó una ocasión surgida de modo imprevisto: “Planeta me llama proponiéndome escribir un libro, yo creo que sobre humor, porque nadie sabía lo que me había pasado, y me di cuenta de que tenía la oportunidad de escribir ese libro que yo no encontré cuando salí del hospital”.

Ha profundizado sobre ello, “un libro de alguien que hubiese pasado justo por lo que yo estaba pasando y que hubiese conseguido remontar, para tratar de copiar lo que esa persona hubiera hecho y salir de ahí”. En su momento buscó “por lo menos tener un punto de vista distinto desde el cual poder empezar a remontar”. Una obra así no existía hasta el momento y decidió dar el paso de manera firme: “Cuando Planeta contacta conmigo me doy cuenta de que yo soy ese tío que ha pasado por ahí y que ha remontado, y les dije que lo único que me podía apetecer escribir entonces era un libro hablando de esto, por si hay alguien en ese sitio en el que yo estuve en 2017 buscando una historia así”. Ha contextualizado el proceso rememorando que ese año, narrado de manera textual, “me tuvieron que ingresar en un psiquiátrico porque se me piró la pinza muchísimo, y este libro es la salida de ese sitio y la posterior recuperación de eso para tratar de remontar, por si a alguien le sirve la experiencia de un tipo que lo ha pasado”.

Ángel ha sido fiel a su estilo: “He escrito el libro que yo leería, entonces, yo sería incapaz de leer algo que no tuviera humor, tratando también en algunos momentos de graduar la intensidad de ciertas cosas, porque pasar por ciertos momentos… es un rollo cuando estás ahí, pero tampoco quería escribir un libro que fuera ‘pobrecito tú que estás pasando por esto, o pobrecito yo, que pasé por eso, así que tratas de recurrir al humor cuando puedes”. En torno a eso, al humor, gira su vida y así seguirá en adelante: “Estoy centrado en la comedia, porque lo más importante para mí siempre ha sido la comedia, ahora terminando la gira del espectáculo que tenía en marcha, ‘103 noches’, y lo siguiente será estrenar espectáculo nuevo; estoy encerrando escribiendo, escribiendo, escribiendo, y en convertir el informativo en el proyecto audiovisual más visto del planeta -risa-”. Se refiere a su producto de máximo éxito en Twitter, el ‘Informativo matinal para ahorra tiempo’, que tampoco lanzó de manera premeditada para alcanzar tanta popularidad.