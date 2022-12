Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Ángel Martín llega a Almería con su monólogo “Punto para los locos”

miércoles 14 de diciembre de 2022 , 20:03h

“Lo único que necesitas saber es que hago cosas y que te quiero mucho. Punto para los locos”. Así reza la leyenda de los post-it que Ángel Martín utilizaba cuando empezó a ser consciente del trance que le llevó a ser tratado de un trastorno mental, tal y como narra en su libro ‘Por si las voces vuelven’. Tras el éxito y el inmenso grado de empatía y comprensión generado en torno a la publicación que da visibilidad a un problema más extendido de lo que pudiera parecer, Ángel Martín inicia una gira de teatros y auditorios explicando en un monólogo su experiencia.

Una gira que hará escala el próximo 3 de marzo de 2023 en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, como una de las citas más destacadas de la próxima programación de invierno del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, en este caso con la colaboración de Crash Music, y que está a punto de agotar las localidades.

Las pocas entradas que quedan disponibles se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web https://almeriaculturaentradas.es/. Tienen un precio único de veinte euros.

Con “Punto para los locos”, Ángel Martín intentará que el público se dé cuenta de que lo único que nos diferencia no es si se está o no se está loco, sino a qué volumen están en cada una de las cabezas la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia… E intentará que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, “no puedas evitar burlarte de ella y poner en el marcador otro punto para los locos”.

Con el humor y la ironía habitual de Ángel Martín, ya explicaba sobre el libro que “si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza la gente enseguida le pone el sello de tabú. Aunque este libro lo he escrito para mí, ‘Por si las voces vuelven’ es para cualquiera que haya pasado o esté pasando por algo parecido, y así romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales. Pero si simplemente te apetece jugar a ver el mundo como yo lo vi mientras perdí el contacto con la realidad, este libro también es para ti. Si escuchas bien las voces, descubrirás cosas fascinantes como esta: No necesitas llegar a tocar fondo para reconstruirte desde cero”, concluye.