Anthony Hopkins y ‘The Father’, propuesta semanal del Cineclub Almería para este jueves

miércoles 19 de mayo de 2021 , 15:31h

Oscar al mejor actor y al mejor guión adaptado, la película británica se proyectará en el Teatro Apolo a las 18.30 y 20.30 horas





Cineclub Almería siempre incluye en su programación películas que destacan por su origen, su apuesta por otro tipo de cine, su independencia y, por supuesto, también por la calidad. Una cualidad que a veces puede ser reconocida por la opinión más mediática, como es el caso de la película elegida para esta semana, ‘The Father’, protagonizada por Anthony Hopkins en un papel que le valió el Oscar a la mejor interpretación masculina en su reciente última edición. La cita será en el Teatro Apolo, de nuevo en doble sesión, la primera de ellas a las 18.30 horas y la segunda a las 20.30 horas, organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y La Factoría.



‘The Father’ es una película británica dirigida por Florian Zeller y guión del propio Zeller y Christopher Hampton. Está protagonizada por Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams, Mark Gatiss, Evie Wray y Ayesha Dharker.



La película ha cosechado como principales premios el mejor actor de Hopkins y al mejor guión adaptado en los Oscar y los Bafta, premio del público en el Festival de San Sebastián, mejor película europea en los Premios Goya, y hasta cuatro nominaciones en los Globos de Oro.



La sinopsis es la siguiente: Anthony (Anthony Hopkins), un hombre de 80 años mordaz, algo travieso y que tercamente ha decidido vivir solo, rechaza todos y cada uno de las cuidadoras que su hija Anne (Olivia Colman) intenta contratar para que le ayuden en casa. Está desesperada porque ya no puede visitarle a diario y siente que la mente de su padre empieza a fallar y se desconecta cada vez más de la realidad. Anne sufre la paulatina pérdida de su padre a medida que la mente de éste se deteriora, pero también se aferra al derecho a vivir su propia vida.



Está activada la venta online en www.almeriaculturaentradas.es. Las entradas tienen un precio de 4 euros. Organizado por La Factoría y el Área de Cultura, Cineclub Almería cuenta con el patrocinio de Onda Cero y la Universidad de Almería, y la colaboración de La Lustra Cocina, Joseba Añorga, La Chica de Ayer y la asociación Amigos de la Alcazaba.







Estas son las películas del ciclo de primavera:



Jueves, 20 de mayo – The Father. Reino Unido.



Viernes, 28 de mayo – Crock of Gold- Reino Unido.



Jueves, 3 de junio – Una Joven Prometedora. Reino Unido.



Lunes, 7 de junio – Plácido (Sección Acercamientos. Berlanga)



Martes, 8 de junio – El Verdugo (Sección Acercamientos. Berlanga)



Jueves, 10 de junio – Zero. España.







Ya proyectadas:



Jueves, 15 de abril – Solo Las Bestias. Francia.



Jueves, 22 de abril – El Agente Topo. Chile.



Viernes, 30 de abril – La Gomera. Rumania.



Jueves, 6 de mayo – Otra Ronda. Dinamarca.



Jueves, 13 de mayo – La Última Primavera. España.