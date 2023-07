Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Antonio Hernando: "Tengo un máster en dejar gobernar a la lista más votada"

miércoles 19 de julio de 2023 , 07:00h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El candidato socialista por Almería, Antonio Hernando, recuerda en esta entrevista el especial protagonismo que tuvo cuando tuvo que tragarse el "no es no" para acabar dejando gobernar a la lista más votada en su momento que era la de Mariano Rajoy, y a día de hoy no lo haría. Habla de temas como los plazos del AVE, de las inversiones en infraestructuras hídricas, y de otros asuntos, entre ellos la inmigración, asegurando que el modelo socialista es que sea "ordenada y circular".

El candidato del PSOE por la provincia de Almería al Congreso en las elecciones del 23 de julio, Antonio Hernando, ha concedido una entrevista a Noticias de Almería en la que ha repasado los principales temas de actualidad y ha hecho balance de la campaña electoral. Hernando ha sido diputado en el Congreso durante casi quince años (2004-2019), representando a la provincia de Madrid, y en la actualidad es director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre 2021 y 2023, y está afincado en Roquetas de Mar. Hernando ha afirmado que espera una campaña elegante, en la que los candidatos y las candidatas hagan sus propuestas y critiquen a los adversarios dentro del juego democrático, pero sin cruzarse insultos ni lanzarse barro. En ese sentido, ha dicho que está satisfecho con el tono de la campaña en Almería y que todos los partidos están haciendo una campaña útil y de propuestas. Sin embargo, ha sido muy crítico con el candidato del PP, Núñez Fijo, al que ha acusado de estar casado con la mentira y de haberse divorciado de la verdad en esta campaña. Hernando ha puesto como ejemplo el tema de las pensiones, sobre el que ha dicho que Fijo ha mentido descaradamente en varias ocasiones, tanto en el debate como en los mítines y en una entrevista en Televisión Española. Hernando ha asegurado que el PP ha votado hasta en tres ocasiones en contra de la revalorización de las pensiones con el IPC, mientras que el PSOE lo ha aprobado en una ley y lo ha incluido en su programa electoral. Hernando también ha hablado de otros temas de interés para la provincia de Almería, como el AVE, el agua, la agricultura y la inmigración. Ha defendido las inversiones del Gobierno socialista en estas materias y ha contrastado los hechos con las palabras del PP. Así, ha dicho que las obras del AVE están al 50% y que se cumplirá el compromiso de que llegue a Almería en 2026; que se han destinado 86 millones de euros a la mejora de regadíos y 100 millones a la ampliación y construcción de desaladoras; que se han incrementado las exportaciones agrícolas a pesar de la competencia; y que se está trabajando por una inmigración ordenada, controlada y solidaria. Por último, Hernando se ha referido a las encuestas electorales y ha dicho que lo único que valen son los votos de los ciudadanos el próximo 23 de julio. Ha reconocido que el PSOE tiene que hacer las cosas mejor para recuperar el apoyo perdido en algunas elecciones municipales y autonómicas, pero ha confiado en que los almerienses opten por un gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez y sumar frente a un gobierno conservador formado por el PP y Vox. Ha rechazado el pacto propuesto por el PP para que gobierne la lista más votada, al considerarlo una trampa y una hipocresía. El candidato socialista por Almería, Antonio Hernando, defiende un gobierno de coalición con Sumar y rechaza el pacto del PP para que gobierne la lista más votada Hernando ha afirmado que es mentira que ningún partido pueda gobernar en solitario, ya que nadie va a tener mayoría absoluta, y que las dos posibilidades reales son un gobierno de coalición de la derecha formado por el PP y Vox o un gobierno de coalición de la izquierda liderado por el PSOE y Sumar. Ha dicho que el PP miente cuando dice que va a gobernar en solitario y que no le ha dolido en prendas pactar con Vox allá donde les han dado los números, como en Extremadura, Canarias o varios ayuntamientos de Almería. Hernando también ha rechazado el pacto planteado por el PP para que gobierne la lista más votada, al considerarlo una trampa y una hipocresía. Ha recordado que él tiene un máster en esta materia, ya que se abstuvo para facilitar el gobierno de Rajoy en 2016, y que no lo volvería a hacer jamás, porque eso solo sirvió para que el PP fuera condenado por Gürtel y para que aquellos años fueran terribles. Ha señalado que el PP solo respeta la lista más votada cuando le viene bien y que no lo hizo en Andalucía, Extremadura o 140 ayuntamientos.

Es una información de noticiasdealmeria.com:..