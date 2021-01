Almería Antonio Jiménez destaca el cambio de modelo impulsado por la Consejería de Educación sábado 30 de enero de 2021 , 18:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El delegado de Educación asegura que la pandemia no ha paralizado la gestión de los ejes prioritarios de la Consejería que cuenta con una inversión 13.500 millones y 1.300 iniciativas





El delegado de Educación y Deporte en Almería, Antonio Jiménez Rosales ha comparecido hoy en rueda de prensa para hacer un balance de estos dos últimos años de gestión educativa en la provincia de Almería. Jiménez ha destacado que en estos dos años la Consejería de Educación encabezada por Javier Imbroda ha puesto en marcha 1.300 iniciativas, planes y proyectos con el objetivo de impulsar un cambio de modelo educativo que apueste por la excelencia y por la inclusión, además de adaptar el sistema educativo andaluz a las nuevas necesidades de la sociedad del siglo XXI.



Jiménez ha agradecido una vez más “el enorme esfuerzo realizado por toda la comunidad educativa, en un contexto tan extraordinario como el que estamos viviendo”. “Sin duda, el día a día en nuestras aulas ha cambiado radicalmente, pero gracias al trabajo y al esfuerzo de nuestros docentes y de todos los miembros de la comunidad educativa hemos conseguido que nuestros centros educativos sean espacios seguros para una necesaria enseñanza presencial”.



Asimismo, el delegado ha apelado ahora más que nunca a la importancia de esa “responsabilidad compartida” necesaria para que salgamos de esta tercera ola manteniendo así una baja incidencia dentro de nuestros centros educativos. “Debemos seguir confiando en los protocolos establecidos por los centros y supervisados por Salud para que las aulas sean entornos seguros procurando la máxima presencialidad, siguiendo en todo momento las recomendaciones sanitarias”.



Para ello se puso en marcha el Plan de Educación para este curso con un presupuesto de 713 millones de euros, inversión que ha permitido la contratación de más docentes, la ampliación del personal de apoyo, especialmente en servicios de limpieza, con 141 trabajadores adicionales en nuestra provincia y se está dotando a los centros con 31.000 litros de hidrogel y 270.000 mascarillas al mes.



Para acometer estos objetivos principales y solventar las deficiencias detectadas durante la interrupción presencial de las clases, el delegado ha subrayado que el Gobierno andaluz ha hecho “un ingente esfuerzo” para que el acumulado de los dos últimos presupuestos de la Consejería de Educación y Deporte ascienda a casi 13.500 millones de euros, es decir ha crecido un 16% en dos años. Esta cifra, la más alta de la historia de la Junta en Educación, ha recordado Jiménez, “evidencia la apuesta indiscutible de este Gobierno por la educación”.



Antonio Jiménez ha resaltado, además, que con estas cuentas se podrá atender mejor a cada uno de los estudiantes almerienses. De hecho se ha incrementado la inversión por alumno y alumna en más de 500 euros, superando por primera vez, y “ampliamente”, los 4.000 euros, hasta alcanzar la cifra de 4.200 euros por alumno. Esto supone un crecimiento de casi un 11% desde el curso 2018/19. Refuerzo de la plantilla docente Una de las principales medidas llevadas a cabo este curso para paliar las consecuencias de la pandemia en las aulas ha sido la ampliación de las plantillas docentes. Almería ha contado desde el inicio de este curso con 612 profesores extra de refuerzo covid. Este incremento de recursos humanos ha permitido flexibilizar el número de alumnos por aula, garantizar la atención educativa al alumnado y asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias.



Jiménez ha indicado que este esfuerzo se está realizando desde el comienzo de la legislatura para que las bajas de los docentes se cubran lo antes posible y más en un curso marcado por la pandemia. En previsión del posible aumento del número de bajas como consecuencia de la pandemia, el delegado ha explicado que la Consejería de Educación ha destinado casi 200 millones destinados a sustituciones. Así, en la provincia de Almería desde el 10 de septiembre hasta la fecha se han cubierto 2.394 sustituciones y vacantes de docentes. Esta cifra se une al incremento que lleva haciendo en los últimos tres presupuestos de casi 70 millones, es decir, más de un 50% desde 2018.



Por otro lado, la Consejería ha convocado las oposiciones que se realizarán en los próximos meses para 6.206 plazas de profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Artes Plásticas y Diseño y para maestros de Artes Plásticas y Diseño, así como para Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Se trata de la mayor oferta docente desde 2008 y que permitirá reducir la tasa de interinidad en estas enseñanzas considerablemente. Asimismo no se convocaban plazas para tantas especialidades, más de 100, desde el año 2010.



También a lo largo de estos 24 meses de gestión se ha mejorado las condiciones laborales de 426 monitores escolares que ya no son despedidos en julio ni en agosto como sucedía con la anterior Administración y 346 aumentaran las horas semanales de trabajo de su jornada laboral en los colegios públicos. De esta manera, esta Consejería ha mejorado ya las condiciones laborales del 64,7% de este colectivo. Respecto a la primer ciclo de Educación Infantil, el delegado de Educación y Deporte ha subrayado la mejora de la financiación de las escuelas infantiles a partir de septiembre de 2020, a través de un aumento de la financiación de 42 euros por alumno que asume en su totalidad la Consejería, tras 12 años con el precio congelado, lo que ha provocado la asfixia financiera de estas empresas y la consiguiente pérdida de empleos.



Ejes principales de la Educación Durante su intervención, el delegado ha informado de que los ejes de trabajo de la Consejería de Educación han sido mejorar la atención al alumnado más vulnerable, reducir las altas tasas de fracaso y abandono escolar temprano, reforzar el apoyo a las familias y mejorar la red escolar de infraestructuras educativas así como la modernización y digitalización del sistema educativo.



Entre las medidas para reducir las tasas de fracaso y abandono escolar temprano está la puesta en marcha de un Refuerzo Integral que permita al alumnado y, en especial al más vulnerable, tener un refuerzo académico pedagógico que se extienda en periodo lectivo y extraescolar. Así, este curso el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) se ha ampliado a tres días por semana y se ha adelantado la fecha de comienzo de enero a septiembre y se extenderá hasta finales del mayo. A esta iniciativa se suma el programa de Refuerzo Educativo Estival, en el que fueron atendidos 2.460 niños y niñas el pasado verano y que volverá a ofertarse este 2021.



Otra de las iniciativas puesta en marcha ha sido el programa ‘Impulsa’ dirigido a los estudiantes de 5º y 6º de Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) escolarizado en centros públicos de zonas socio-económicas vulnerables, al que se han acogido 41 centros de la provincia para impulsar proyectos de innovación educativa en 2020.



Igualmente, Antonio Jiménez ha destacado que otro de los focos de actuación de la Consejería es la atención a la diversidad y la Educación Especial con el mayor presupuesto de su historia, superando ampliamente los 400 millones de euros. Este año en la provincia de Almería se ha incrementado el número de monitores de Educación Especial (PTIS, de función pública y educadores) en 28 nuevos trabajadores. Actualmente, hay 237 monitores de EE, lo que equivale a 6.285 horas y 26 intérpretes de Lengua de Signos, 4 más que el curso anterior. Asimismo, se han aumentado en 12 las aulas de Educación Especial específicas; 6 nuevas unidades de Audición y Lenguaje de apoyo a la integración y 8 nuevas unidades de Educación Especial de apoyo a la integración.

Digitalización del sistema educativo

Por otro lado, el delegado ha subrayado que uno de los objetivos es seguir avanzando en la transformación digital de la educación. Así, se han invertido 50 millones de euros en Andalucía, 15 más que en el curso anterior, para infraestructuras y equipamientos informáticos, con el objetivo de crear una Mochila Digital que refuerce en los centros la digitalización e impulse aspectos esenciales en el futuro del alumnado como la robótica. Jiménez ha indicado que se están poniendo a disposición de los centros docentes públicos de la provincia casi 10.000 dispositivos electrónicos tanto para maestros y profesores como para cubrir las necesidades del alumnado afectado por la brecha digital.



También se han creado los Equipos de coordinación de Transformación Digital Educativa. El ETD de Almería cuenta con 5 profesionales que acompañan a los centros educativos en el proceso de transformación digital.



Además, se han firmado sendos convenios con Google y Microsoft que permitirán a los centros docentes públicos andaluces acceder a los servicios educativos cloud de estas dos compañías de forma gratuita y que complementarán a las plataformas que la Consejería ya pone a disposición de la comunidad educativa. Estos convenios contribuyen a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de más de 440.000 estudiantes en toda Andalucía.



De manera complementaria a estas plataformas, ya desde el inicio del curso pasado y con mayor fuerza en marzo, al inicio de la pandemia, la Consejería ha realizado una fuerte apuesta por la plataforma de formación on-line Moodle Centros para la impartición de la docencia. En este inicio de curso, se han habilitado más de 14.000 docentes y casi 107.000 alumnos y alumnas de la provincia de Almería en la misma. Casi 3.000 docentes almerienses se han formado en el uso de la plataforma educativa Moodle. Esta iniciativa se une a otras medidas puestas en marcha por la Consejería como la web eAprendizaje para facilitar el proceso de enseñanza.



Además, el delegado de Educación y Deporte ha destacado que durante estos dos años se ha ido digitalizando cada vez más los procedimientos administrativos de la Consejería a través de la Secretaría Virtual. Así, un total de 178.089 matrículas del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación especial se han realizado de manera telemática, sin que las familias se hayan tenido que desplazar a los centros docentes.



Otra de las líneas estratégicas de la Consejería ha sido la puesta en marcha de una red pública de Bachillerato Internacional. Este curso en Andalucía un total de 245 alumnos y alumnas estudian el Bachillerato Internacional en alguno de los ocho institutos que componen la red pública de este programa, una diplomatura que permitirá a los estudiantes matriculados obtener doble titulación, ofreciéndole la oportunidad de poder cursar estudios universitarios en otros países. El IES Celia Viñas ha estrenado este curso el Bachillerato Internacional en la provincia de Almería.

Impulsar la FP

Igualmente, otro de los objetivos de la Consejería es adecuar la oferta de Formación Profesional a las necesidades del mercado laboral, apostando por los ciclos de alta empleabilidad. Para ello, se han ofertado 134.842 plazas de nuevo ingreso de FP, un total de 13.000 nuevas plazas en dos años; cuatro nuevos títulos que no estaban ofertados en Andalucía en las áreas de Gestión y Tratamiento de Aguas, Química y Control Ambiental y 118 nuevas ofertas respecto al año anterior, 29 más de FP Básica, 49 ciclos formativos y 33 cursos de especialización.



Sobre la FP Dual, el delegado ha recordado que este curso se han puesto en marcha 33 proyectos de FP Dual en la provincia, lo que supone 52 más respecto al curso anterior, con un total de 646 plazas. 695 empresas colaboran en los proyectos de FP Dual, el doble que hace dos años.





Apoyo a las familias

Durante su intervención, Antonio Jiménez ha ha hecho una especial mención al apoyo a las familias y ha recordado que en el curso 2019-20 se renovaron los libros de texto en los seis cursos que integran la Educación Primaria, también la dotación específica para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y se reponen los ejemplares que no estén aptos para su uso en otros niveles obligatorios como la ESO y la Formación Profesional Básica. Para ello, se destinaron más de 105 millones de euros al programa.



En el curso 2020/2021 se han renovado de forma completa los libros de Primero y Tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), así como los libros correspondientes a Primero y Segundo de Educación Primaria y la dotación específica para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La medida beneficiará a unos 940.000 estudiantes con una inversión de 90 millones. Las familias lo han podido solicitar por primera vez de manera telemática. El dato total de la inversión hecha en el curso 20-21 en el Programa de Gratuidad de Libros de Texto en Almería, es de 7.776.017,83 €, a esta cifrá habrá que sumar los ingresos que se hagan hasta que acabe el curso, producto de las necesidades nuevas de los centros.



También ha aumentado la disponibilidad de los servicios complementarios. Así, se han autorizado nuevas aulas matinales en Pulpí y en el colegio Padre Méndez de la capital. Este servicio tiene bonificación el 55,53% de las familias. Se ha aumentado la disponibilidad del comedor escolar en la Escuela Infantil Gabriela Mistral de El Ejido y en CEIP Nuestra Señora del Rosario de Macael. Además, se están llevando a cabo 13 actuaciones de adaptación de cocinas in situ en la provincia. En el servicio de comedor tienen bonificación el 67,21% de las familias. Los Presupuestos de 2021 también contemplan el aumento de las partidas destinadas a becas y ayudas al estudio en casi 70 millones, un 32%.



Jiménez ha adelantado que “el próximo curso el IES Rosa Navarro de Olula del Río contará con el Bachillerato de Artes en su oferta educativa,respondiendo así a una demanda de las familias, del centro y de la asociación del mármol”





Modernizar y renovar las infraestructuras educativas

Respecto a las infraestructuras educativas, Antonio Jiménez ha destacado el plan de priorización objetiva para las actuaciones que había que realizar puesto en marcha por la Consejería de Educación, catalogando más de 2.700 actuaciones pendientes desde 2006. En la actualidad, ha informado de que la Consejería tiene en marcha 1.100 actuaciones por valor de 650 millones.



Con este criterio se ha aprobado el Plan de Infraestructuras Educativas 2020-2027 que tiene como objetivo la eliminación progresiva de los módulos prefabricados, medidas para la mejora de la climatización de los centros e implantación de energías renovables, continuar con la eliminación del amianto o la reforma de los centros docentes.



El Plan incluye otra iniciativa novedosa como es la inclusión, por primera vez, de un programa específico de atención preferente a las infraestructuras de los centros de Educación Especial, compensatoria y difícil desempeño con el que la Consejería quiere reforzar el apoyo a los centros que atienden a alumnado con características especiales. Dentro de este programa se incluyen 2 intervenciones para 2021 en los Centros Específicos de Educación Especial Princesa Sofía y Rosa Relaño y a lo largo del plan 2020-2027 se abordarán otros centros.



Por primera vez, el Plan de Infraestructuras contempla como objetivo la eliminación progresiva y total de los más de módulos de aulas prefabricadas existentes. Ahora mismo, ha asegurado el delegado, hay en marcha 17 proyectos de bioclimatización en la provincia.



Jiménez ha adelantado que dentro de este Plan de Infraestructuras ya está aprobada la construcción de un nuevo CEIP tipo C3 en la Vega de Acá y una remodelación del CEIP Lope de Vega.





Acuerdos marco

Por otra parte, el delegado ha informado sobre la puesta en marcha este curso de un nuevo sistema de adjudicación de obras de importe inferior a 500.000 euros que se desarrolla a través de un acuerdo marco y que permite reducir los plazos de hasta cuatro meses a once días. Esta iniciativa, ha destacado, tiene como finalidad agilizar los procedimientos de contratación de obras y dar una respuesta más eficaz a las necesidades de las infraestructuras educativas andaluzas.



