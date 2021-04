Opinión Antonio Martínez, el Súper-Súperman Jose Fernández x josefernandez1806253facebookcom/22/4/14/22/31 Más artículos de este autor Por miércoles 14 de abril de 2021 , 11:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Debo estar haciéndome mayor, pero admito que he escuchado la última rueda de prensa ofrecida por el senador socialista por Almería, Antonio Martínez, y he tenido una sensación parecida a la que transmitía el gesto de Luis Miguel Dominguín viendo el debut de su hijo, Miguel Bosé, en el Florida Park de Madrid, cantando “Super-Supermán”. Tierra, trágame. Y no era para menos. El hijo del torero que había dado la vuelta al ruedo de las alcobas más codiciadas de Madrid y Hollywood, se presentaba en directo a toda España inaugurando el moña-pop como estilo generacional. Pero no nos desviemos. Lo que vengo a decir es que algunas actuaciones tienen la capacidad de generar un estupor con propiedades paralizantes, capaces de dejar cuajado en el sitio al más templado. Y eso fue lo que me pasó viendo al senador socialista. Martínez se puso la corbata de las ruedas de prensa y salió a leer el papel que le habían preparado con sobredosis de épica y quién sabe si de algo más. Para que se hagan una idea del tono de sus palabras, entresaco algunas líneas de la intervención: “El Gobierno de Pedro Sánchez ha desatascado todo el enredo, la confusión y las mentiras que dejaron en Almería los gobiernos del PP. Hoy, afortunadamente, los almerienses podemos mirar al presente y al futuro con la tranquilidad de tener al frente del Gobierno de España a un presidente comprometido con nuestra tierra.” Un aplauso, por cierto, al creador del brillante concepto “Pedro Sánchez, el desatascador de mentiras”, que confiere ahora a Su Sanchidad propiedades laxantes. "No compres supositorios Rovi; pon la tele que sale Sánchez a desatascar las mentiras de los fascistas." En fin. Uno entiende que los senadores comparezcan de cuando en cuando en Almería y se ganen el sueldo, pero cabría esperar de cargos tan bien retribuidos no limitarse a repetir las consignas que les ponen por delante y leerlas moviendo las manitas como les han enseñado en las escuelas esas de verano. Pero los hay que saben que nunca más se van a ver en otra igual y prefieren soltar la ristra de mentiras de una manera rápida e indolora, volver al escaño lo antes posible y ya se interesará (o no) con los servicios de prensa de partido si ha habido reacciones negativas o algún cabrón lo ha puesto a parir en redes. Y como les hablaba antes de mentiras en ráfaga, déjenme comentarles un par de ellas, por llamativas y descaradas. La primera es otro hallazgo poético del gabinete que le preparó la rueda de prensa. Dijo Martínez que “el AVE de Almería empezó con un presidente socialista y terminará con otro presidente socialista.” De las décadas transcurridas, de los retrasos y de la pésima comunicación ferroviaria que antes y ahora sigue teniendo Almería no dijo palabra. Para qué. Hay veces que es mejor no tocar las trolas y dejarlas que queden cinceladas en la hemeroteca. Pero el caso es que esta misma mañana hemos visto que el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, ha reaccionado rápidamente al relato lisérgico del senador socialista y ha recordado que el gobierno de Sánchez aún no se ha gastado ni un 5% de ese “presupuesto histórico de 587 millones para el AVE de Almería”, como dicen los socialistas. ¿Y cómo se lo va a gastar, añado yo, si no lo tiene? Los socialistas almerienses llevan unos meses vendiendo la burra torda de unos presupuestos extraordinarios para Almería que están levantados sobre las nubes de un dinero que tiene que llegar de Europa y que no puede llegar si el Mentiroso Patológico no hace las reformas que ha prometido no hacer a sus socios de gobierno. Y no es que al Dr. Fraude le importe mentir a uno, a otro o a todos. Es que no tiene ese dinero. Y sin dinero, ni presupuestos, ni obras, ni corbatas para la rueda de prensa. Y una última cosa más. Como en estas ruedas de prensa los repetidores de consignas se vienen muy arriba, más que nada porque los periodistas no preguntan y se limitan a reproducir lo que otro -que no es el que habla- ha escrito, el senador socialista se permitió el lujo de sacar pecho por lo bien que lo está haciendo el gobierno de Sánchez solucionando los desprendimientos del Cañarete. Con un par. Vamos ya para un año con la carretera que une Almería cono ese otro barrio suyo que es Aguadulce cortada, y no pasa nada. Y cuando digo nada es NADA. Ni manifestaciones, ni plataformas, ni iniciativas, ni mociones. NADA. Miles de almerienses fastidiados a diario con retrasos y atascos y NADA. Bueno, sí: un político socialista presumiendo de lo bien que se están haciendo allí las cosas. ¿Se imaginan la que estaría montando el propio senador Martínez y todo el PSOE de Almería con sus marcas blancas de asociaciones y mesas si quien tuviera cortada esa carretera fuera el PP? Pues eso, que se queda uno como se quedó el padre de Miguel Bosé viendo mover el culito al niño. Iñigo, sácame de aquí. Jose Fernández Periodista.Asesor de Prensa

