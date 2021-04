Sucesos Detenido un sujeto con 7 identidades falsas que robaba a personas en riesgo de exclusión miércoles 14 de abril de 2021 , 12:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Acumula numerosos delitos investigados por la Guardia Civil





Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, en una minuciosa investigación finalizada recientemente, detienen en Vícar (Almería), al autor de numerosos robos con fuerza en domicilios de personas en situación de pobreza.



Esta nueva actuación está enmarcada dentro de las actividades que la Guardia Civil desarrolla en la provincia, para la prevención y esclarecimiento de delitos contra el patrimonio en la comarca del poniente almeriense.



Los agentes de la Guardia Civil tienen conocimiento de un robo con fuerza cometido en la localidad de La Mojonera (Almería), en el que el autor sustrae en el domicilio de varias personas que conviven en la misma vivienda varios teléfonos móviles y otros efectos.



Se inicia una investigación que lleva a los agentes a realizar la correspondiente inspección ocular, reconstrucción de hechos y seguimiento de los terminales móviles sustraídos entre otras actuaciones.



En las primeras fases de la investigación los agentes detectan que una de las tarjetas SIM de los teléfonos móviles sustraídos está siendo utilizada y se realizan gestiones con el objeto de obtener la identidad del usuario de la línea.



De forma paralela, se realizan inspecciones en los establecimientos de venta de objetos usados o de segunda mano de la zona.



En este punto los agentes nutren la investigación con la obtención de numerosos indicios e informaciones que demuestran varios aspectos muy importantes para el resultado final de las actuaciones.



En primer lugar, los investigadores comprueban gracias a las pesquisas realizadas, información de testigos y pruebas obtenidas a través de medios tecnológicos, que el autor utiliza hasta siete identidades diferentes, al objeto de dificultar su identificación y entorpecer la labor investigadora de los agentes de la Guardia Civil.



Los agentes determinan que a las identidades que usa esta persona, se le atribuyen multitud de robos con fuerza en viviendas de Roquetas de Mar y La Mojonera, infracciones a la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y hasta un expediente de expulsión gubernativa.



Por otro lado, el desarrollo de la investigación permite a los agentes establecer que todas las víctimas cumplen el mismo perfil, tratándose de personas en situación de pobreza y al borde de la exclusión social, que se ven obligadas a compartir la misma vivienda, aprovechando el autor esta circunstancia para cometer los robos con mayor facilidad.



Por todo ello, los agentes imprimen un mayor impulso a la fase final de la investigación, cerrando el cerco sobre el autor de los robos y materializando su detención en la localidad de Vícar (Almería).



Tras el intenso trabajo de investigación e información realizado, los agentes esclarecen los robos cometidos por el detenido, elucidando las siete identidades usadas para ocultar su rastro y entregando a sus legítimos propietarios los efectos recuperados.



