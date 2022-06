Sucesos Aparece Almería en una red internacional de contrabando de coches miércoles 29 de junio de 2022 , 11:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hasta el momento se han detenido a 13 miembros de la organización que operaban en las provincias de Madrid, Almería, Murcia, Córdoba, Badajoz, Alicante, Ciudad Real, Barcelona, Guipúzcoa y Guadalajara. La Guardia Civil en el marco de las operaciones “ARGUTIE-FREIN” ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de vehículos a nivel europeo. Hasta el momento se ha detenido a 13 personas como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, estafa, falsificación de documento público y receptación. Las primeras investigaciones que han permitido la desarticulación de este grupo criminal comenzaron en junio del año 2.020 tras las detenciones practicadas por agentes de la Guardia Civil de Yunquera de Henares por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa por un apuñalamiento cometido en la localidad de Yunquera de Henares. Según las investigaciones practicadas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara para determinar las causas que motivaron el apuñalamiento, se pudo esclarecer que los presuntos autores formaban parte de un grupo criminal dedicado al tráfico de vehículos a nivel europeo. En el domicilio de la víctima convivían 8 personas en pésimas condiciones de habitabilidad, con severos problemas de alcohol y drogas. Esta vivienda fue alquilada por miembros de la organización que, a cambio de ofrecerles un lugar en el que residir y beneficios económicos irrisorios, empleaban su documentación personal junto con otros documentos oficiales falsos con el objetivo de obtener financiación crediticia para adquirir vehículos y posteriormente ponerlos a la venta en el extranjero. Fruto de la estrecha colaboración y del intercambio permanente de información entre distintas unidades de la Guardia Civil, se tuvo conocimiento que Guardias Civiles del Sector de Tráfico de Madrid venían investigando al mismo grupo criminal, habiendo procedido ya a la detención de 3 personas y a la recuperación de 7 vehículos procedentes de robos. Falsificaban la documentación Esta organización adquiría los vehículos a través de entidades financieras no haciendo efectivo el pago de ninguna de las cuotas legalmente establecidas. Para ello falsificaban en su totalidad la documentación que les era requerida y una vez que los exportaban a Europa eran adquiridos por terceras personas de buena fe que desconocían el origen ilícito de su compra. También adquirían los vehículos mediante renting. Estos vehículos eran trasladados generalmente a Francia donde se encargaban de su venta una red de colaboradores que operaba en este país. Por último, adquirían vehículos que habían sido sustraídos en Francia y que posteriormente trasladaban a España donde se les daba apariencia de legalidad a través del uso de documentación Alemana falsa, hecho que se pudo constatar gracias a la minuciosa investigación llevada a cabo por Guardias Civiles del Sector de Tráfico de Madrid. Resultados de la operación En el transcurso de la operación se han realizado cinco registros domiciliarios, tres de ellos en la provincia de Almería, uno en la provincia de Córdoba y un quinto en la provincia de Murcia en los que se logró detener a 10 personas e incautar abundante material informático y documentación que actualmente esta siendo analizada por los investigadores. También fueron detenidas otras 3 personas en diferentes fases de la operación. Hasta el momento se han esclarecido un total de 89 delitos cometidos por los integrantes de la organización, entre los que se encuentran el de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad de documento público, estafa y receptación. También se han intervenido/identificado 45 vehículos que habían sido adquiridos por particulares de buena fe, ignorado su procedencia ilícita, que han quedado como depositarios de los mismos y a disposición del Juzgado competente en esta investigación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

