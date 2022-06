Economía Ampliar Cuándo reclamar por la cancelación de tu vuelo miércoles 29 de junio de 2022 , 11:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A las puertas de la época de vacaciones y ante un verano que se avecina complicado para las aerolíneas europeas, nunca está de más conocer tus derechos ante una posible cancelación de tu vuelo. ¿Sabías que no solo tienes derecho al reembolso del precio de tu billete, sino que, además, puedes reclamar a las aerolíneas una compensación? Siempre que te muevas por la Unión Europea o utilices una compañía aérea para volar desde el exterior hasta territorio europeo vas a poder acogerte a la normativa europea que regula los derechos de los pasajeros. Los casos y las excepciones son muchas, así que si prefieres ahorrarte el dolor de cabeza que puede suponer todo este trámite, siempre puedes presentar tus reclamaciones por vuelo cancelado con AirHelp. Ellos te asesorarán y te ayudarán para que recibas lo que te corresponde. Qué hacer si tu vuelo se cancela Existen diversas formas en las que una aerolínea puede cancelarte un vuelo y no a todas les corresponde una indemnización. Si la compañía aérea te cancela el vuelo con más de 14 días de antelación o si te ofrece un vuelo alternativo en un horario similar al original, la cancelación no será susceptible de reclamación. Sin embargo, las cancelaciones imprevistas y los vuelos alternativos con una diferencia horaria de algunas horas pueden conllevar compensaciones que estarás en tu derecho de reclamar. Qué pasa si tu vuelo se cancela por mal tiempo Por otro lado, antes de saber si puedes reclamar una compensación, deberás comprobar con el personal de tierra de la aerolínea las razones de la cancelación. Las denominadas “circunstancias extraordinarias” eximen a las compañías de indemnizar a los pasajeros en caso de cancelación imprevista. Entre estas “circunstancias extraordinarias” se contemplan las condiciones meteorológicas muy adversas, los actos de sabotaje, los actos de terrorismo o las urgencias médicas, por ejemplo. Por lo tanto, si tu vuelo se cancela porque, por ejemplo, el mal tiempo impide que el avión despegue con seguridad, no podrás reclamar a la compañía una compensación por la cancelación del vuelo, aunque la aerolínea tendrá, en ese caso, otras obligaciones con los pasajeros. Cómo reclamar compensación por vuelo cancelado Para reclamar a la compañía aérea una indemnización por vuelo cancelado, en primer lugar deberás asegurarte del motivo de la cancelación y de que tu caso es apto para presentar una reclamación. Una vez te has asegurado de que, en efecto, puedes reclamar una compensación, es importante que hayas conservado toda la documentación relativa al vuelo, sobre todo cualquier documento donde aparezca el código de confirmación de la reserva. También es importante que guardes toda la documentación del vuelo alternativo que la compañía tiene obligación de ofrecerte, pues la diferencia horaria entre el vuelo original y el alternativo influirá en el importe de la compensación. Recuerda que, mientras esperas al vuelo alternativo, también puedes solicitar a la aerolínea que costee tus dietas y te proporcione una habitación de hotel si tienes que pasar la noche en el lugar hasta el próximo vuelo. Los importes de las compensaciones son distintos para cada caso: Todos los vuelos de 1500 km o menos con un vuelo alternativo de menos de 2 horas de diferencia conllevan una compensación de 125€. Si el vuelo alternativo supera las 2 horas de diferencia, la aerolínea deberá compensarte con 250€. Si rechazas el vuelo, a esta cantidad se sumará el reembolso del billete. Para los vuelos no comunitarios y dentro de territorio europeo de entre 1500 y 3500 km con un vuelo alternativo de menos de 3 horas de diferencia, podrás reclamar hasta 200€. Si el vuelo alternativo supera las 3 horas de diferencia, el importe asciende hasta los 400€, a lo que se sumará el importe del billete si optas por rechazar el vuelo alternativo. Para vuelos dentro de la UE de más de 3500 km con un vuelo alternativo de menos de 4 horas de diferencia, el importe a reclamar será de 300€. Si el vuelo nuevo supera las 4 horas de diferencia, podrás reclamar hasta 600€. Si rechazas el vuelo, además deberás recibir un reembolso del billete. Ten en cuenta que si rechazas el vuelo alternativo, la compañía aérea debe cubrirte un vuelo de vuelta al lugar desde donde has salido originalmente si fuera necesario. Cuánto tiempo tengo para reclamar por un vuelo cancelado El Reglamento (CE) 261, que aplica en los vuelos dentro del territorio europeo, que parten desde Europa o que aterrizan desde el exterior (en este último caso solo cuando la compañía es europea) no establece un plazo fijo para la reclamación de las compensaciones por vuelo cancelado. Esto es algo que determina cada país. En España, por ejemplo, el que determina el plazo de las reclamaciones es AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y da un plazo de 5 años si te acoges al reglamento europeo. Sin embargo, en el resto de países europeos este periodo varía y hay países que solo ofrecen un año. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

