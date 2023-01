Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Aplazado el juicio contra el hombre que golpeó a otro con un vaso martes 17 de enero de 2023 , 15:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El juicio contra un hombre acusado de agredir a otro con un puñetazo ejecutado con una copa y causarle heridas que le dejaron secuelas físicas en una mano y la cara ha sido aplazado al 17 de febrero. El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Almería ha acordado tal medida tras la petición de las partes, antes de que llegara a comenzar la vista oral. Según el escrito de acusación provisional, la Fiscalía solicitará para el acusado una pena de tres años de prisión por presunto delito de lesiones con uso de objeto potencialmente peligroso. Los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2021 a la madrugada, en un pub de Almería, cuando el acusado golpeó intencionadamente en la cara a la víctima con la copa que portaba, provocando que esta defendiera su rostro con la mano izquierda. Esto le causó heridas profundas en la mano, el labio superior y el borde del ojo izquierdo, tras lo cual tuvo que ser atendido de urgencias y someterse a una operación quirúrgica. La recuperación de la víctima le llevó 134 días, y la Fiscalía solicita una indemnización de 14.100 euros debido a las secuelas y los días de incapacidad. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

