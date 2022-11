Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Apoyo a los pediatras agredidos en Urgencias del Hospital de Poniente miércoles 30 de noviembre de 2022 , 19:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Profesionales del Hospital Universitario Poniente, en El Ejido (Almería), se han concentrado este miércoles en la puerta del Área de Urgencias, para mostrar su apoyo a dos facultativos de esta unidad agredidos por un hombre. Durante la concentración, trabajadores, equipo directivo y representantes sindicales han mostrado su "repulsa unánime" a las agresiones físicas y verbales contra el personal de los centros sanitarios. El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha asistido a la concentración y ha destacado que "tenemos a los mejores profesionales, dando cada día lo mejor de sí mismos, para salvarnos la vida". "Estas actitudes son intolerables, además de un delito contra la autoridad, que como tal se va a perseguir y enjuiciar; y esperamos una sentencia ejemplar", ha trasladado. El director Médico del Hospital Universitario Poniente, Francisco Cañabate, ha transmitido durante el acto "todo nuestro apoyo a los dos profesionales agredidos", a los que ha expresado "nuestra máxima solidaridad". Cañabate ha subrayado que es necesario condenar "de forma enérgica estas actitudes violentas, que no tienen cabida en nuestra sociedad y mucho menos en el seno del sistema sanitario público, donde nos dedicamos a cuidar de la salud de la ciudadanía". Ha destacado, en esta línea, la importancia de denunciar cualquier agresión física o verbal, "para lo que cualquier profesional cuenta con el apoyo de la Asesoría Jurídica del Hospital y la del Servicio Andaluz de Salud". Desde el momento en que se produjo la agresión, ocurrida en el Área de Urgencias, el centro ha puesto a disposición de los dos profesionales afectados todo el apoyo necesario, incluyendo la defensa y asesoría jurídica, según recoge el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía. La Junta ha indicado que, tras registrarse el ataque, los servicios de Seguridad del Hospital Universitario Poniente alertaron a la Policía, que detuvo al agresor, familiar de un paciente pediátrico. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

