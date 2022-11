Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Ucranianos y Coexphal fletan un camión de ropa de abrigo para Ucrania miércoles 30 de noviembre de 2022 , 19:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un camión con 12.000 kilos de ropa de abrigo y mantas con destino a los ciudadano de Ucrania ha partido este miércoles desde Almería en un envío humanitario coordinado por la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) y en colaboración con la Asociación de Ucranianos en Almería. Al margen de los 17 palés recopilados, la comercializadora Unica Group ha facilitado el camión que lo va a transportar hasta La Coruña, donde se sumará a un contingente con ayuda con destino a Ucrania. En un comunicado, la vicepresidenta de la asociación Nataliya Ktavchuk ha indicado que el destino del camión cargado con ropa de abrigo para hombres, mujeres, niños y bebés, así como mantas, tiene como destino su distribución en las zonas liberadas de la agresión rusa como Jerson. "En Almería no existía ninguna asociación de ucranianos, y raíz de la invasión rusa, se creó porque había particulares y empresas que querían ayudar", ha explicado para añadir que, desde entonces, a recibir la ayuda de todo tipo, comida, medicamentos, o ropa" mientras que, a nivel de logística, las empresas de transporte "nos ayudaban a llevar todo esto a Polonia y a Ucrania". Por otro lado, Coexphal ha precisado que, desde que se inició la guerra, el sector hortofrutícola bajo invernadero solar de Almería ha propiciado varios envíos de productos de alimentos para la población y, así, evitar el desabastecimiento del pueblo ucraniano. Ha añadido que el sector "ha servido de refugio laboral" para ciudadanos ucranianos obligados a abandonar su país, forzados por el conflicto. "En Coexphal tuvimos conocimiento de que había una asociación de ucranianos en Almería que necesitaba buscarle trabajo a estas personas que habían tenido que abandonar su país y querían nuestra ayuda para emplearlos en el sector hortofrutícola. A raíz de aquí nos reunimos con ellos y comenzamos a recibir currículum de posibles personas interesadas en trabajar en nuestro sector. Fruto de esta relación también surgió la posibilidad de coordinar el envío de material", ha afirmado Alfonso Martí, del departamento de Recursos Humanos. Kravchuk ha concluido remarcando que el pueblo ucraniano "sigue necesitando ayuda" pese a la subida del precio de combustible. "Terminamos de enviar las cosas que hemos recolectado aquí y ahora vamos a trabajar recaudando dinero para ir ayudando directamente con las compras en los países más cercano a Ucrania como Polonia, Alemania, Chequia, Eslovaquia porque allí sí funcionan las industrias y es más económico hacer esto que mandar camiones desde aquí", ha finalizado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

