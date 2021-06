Almería Ampliar Aproa retira más de 5,7 toneladas de productos hortofrutícolas para su distribución a bancos de alimentos jueves 17 de junio de 2021 , 19:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (Aproa) ha retirado durante la última campaña, entre el 1 de agosto de 2020 y el 28 de mayo de este año, un total de 5.780.147 kilogramos de frutas y hortalizas frescas que han tenido como destino la distribución gratuita a bancos de alimentos.



Según ha explicado la entidad en una nota tras una jornada para detallar estas retiradas, en su periodo de actuación se han llevado a cabo 1.568 operaciones de retiradas con destino a distribución gratuita a Bancos de Alimentos, realizadas por las organizaciones de productores de Aproa y coordinadas desde la asociación.



En total se han retirado 1.239.294 kilos de tomate, 1.550.227 kilos de pimiento, unos 833.062 kilos de pepino, otros 673.247 kilos de berenjena, 128.163 kilos de sandía, 240.321 kilos de melón y 1.115.833 kilos de calabacín, siendo el mes de mayo el que más producto se ha retirado, unos 200.000 kilos más que en el mismo mes de 2020, desde que se iniciaron las retiradas en 2011.



Desde Aproa apuntan a que este repunte en las retiradas del mes pasado se debe principalmente a la campaña "ruinosa" de melón y sandía, con unas cotizaciones que "no cubren los gastos de producción".



A esto se le suma además el aumento también en las solicitudes de productos fresco por parte de los bancos de alimentos, que se han visto "desbordados por la alta demanda de atención a personas necesitadas, especialmente como consecuencia de la crisis económica y social derivada del covid".



Desde 2011, año en el que Aproa inició las operaciones de retirada de frutas y hortalizas, se han distribuido 51.500.000 kilos de producto con destino a bancos de alimentos; un total de 34 repartidos por Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Gerona, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, La Coruña, La Rioja, León, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Navarro, Orense, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Teruel, Valladolid, Zamora y Zaragoza.



De esta forma, el sector hortofrutícola andaluz, representado por Aproa quiere poner de manifiesto su "sensibilidad y responsabilidad social para los más necesitados trabajando con los 34 bancos de alimentos de España para que no falte frutas y hortalizas durante todo el año".

Imprimir Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.