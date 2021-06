¡Bienvenido a Marruecos, Mr. Marshall!

jueves 17 de junio de 2021

"No se puede olvidar que estamos hablando de un problema de descolonización, no de unas meras relaciones bilaterales entre dos países". Un pueblo abandonado. Los engaños en la descolonización del Sáhara Occidental. Alberto Maestre Fuentes. Universitat de Barcelona.











Hay un personajillo en Marruecos que se ha convertido en arquetipo del oportunismo y la desvergüenza: Yummani. Epónimo devaluado de un zoquete de una de las cabilas del norte de la antigua colonia del Sáhara occidental. Los chascarrillos que circulan por el País del Atlas a la salud de aquel chaquetero saharaui que de la noche a la mañana se desenrolló el turbante beduino para calzarse la corbata en Rabat, algunas veces más infundados y exagerados que reales, no se pueden enumerar. No debe descartarse que ese risible fenómeno de chiste sea contagioso, como en el caso del ministro de Exteriores marroquí, el impresentable afrancesado Nasser Burita, genuino candidato a ser el Yummani rifeño.



Quiere endilgarnos el cuento en vano de que los españoles han de reconocer el ilegal 'anschluss' del Sáhara, a cambio de lo respetuosos que supuestamente se han mantenido los lacayos de Rabat con respecto al Procés en Catalunya. Como si no supiésemos que miente a sabiendas, porque su actual mamporrero político del imposible asimilacionismo del Tinduf, el patético malagueño lameculos de palacio Pedro Ignacio Altamirano Macarrón, 'Fantomas', hasta hace poco se presentaba en la patria de Salvador Espriú de más soberanista que el sable de Maciá (atentos a sus fotitos con Puigdemont, Junqueras y Rufián... el que ahora exige la cabeza de Brahim Ghali ataviado con chilabillas, como si le fuese la vida al tarugo boquerón en ese tema que no le incumbe). Por desgracia los andaluces también tenemos nuestro Yummani del baratillo cañí, ¡qué epidemia cansina!



Sin embargo, como veremos más adelante, las intrigas por cuenta de un hipócrita desacreditado hasta en su misma Málaga, barato sicario ideológico del majzen más conocido como Periquito Fantomas, no van a salir gratis. No por nada personal con el arrogante petimetre ministrillo de asuntos exteriores del E. marroquí, sino por nuestra imposibilidad de mantener la compostura sin que nos dé la risa floja cuando aparece con sus bravatas matoniles, donde hasta la utilización de menores en Ceuta pretende que le engorden políticamente. Lo sentimos, no podemos evitarlo, al escuchar el apellido 'Burita' recordamos que eso en andalú significa: pequeña hembra del burro. Nasser, bocazas trepa indecente, esto no ha hecho ni empezar...



Demasiadas banderitas rojigualdas en el estadio de la Cartuja de Sevilla durante la Eurocopa... Echamos de menos algunas Senyeras por la absorción de Bankia por Caixabank sin resarcir el rescate público de más de cuarenta mil millones de euros, a costa de los impuestos de todos. O brindando al sol por la mitad de los fondos europeos que se embolsará la Generalitat, no sólo en forma de obra pública a la salud de la Polonia cuatribarrada para enjugar su monstruosa deuda. Sí, digámoslo sin ambages: a los andaluces... Catalunya ens roba? ¿No teníamos idéntico techo competencial estatutaria y constitucionalmente? Con el presidente Bonilla en un quiero y no puedo lamentable, y con esta 'izquierda' colonizada 'andaluza' paraespañolista, presa de triperos apocamientos, yo si fuese de los de los ocho apellidos catalanes además les exigía a los zurdos de sainete en la reserva-'sur' que se flagelasen en público, fuera del horario de rigor de la SS (Sem. Santa).



Y si ya nos vamos de Miranda para arriba no varía el panorama. Oskar Matute García de Jalón (de los García de Jalón de toda la vida del Abrazo de Vergara), euskaldunberri de medio pelo redentor vocacional del campo andaluz, beneficiado de la Partidocracia en Madrid, parece que sólo tiene ojitos internacionalistas para los migrantes que trabajan por aquí. Lástima que se vuelva miope con esas bandas desarticuladas revienta-jornaleros durante la campaña de la vendimia en la Ribera navarra y la Rioja. A dos euros la hora y cobrándoles por los barracones donde se alojaban... Menos mal que algunos eran de una 'raza inferior', sin el Rh negativo ni los ocho preceptivos apellidos euskéricos con pedigrí: las víctimas maltratadas por la explotación salvaje eran portugueses. Lo que no se explica es como ciertos espabilados de Vascongadas se adscriben a los Fueros navarros vía 'cupos', cuando no pocos de los de Neguri descienden de los 'juramentados', aquellos purificadores étnicos de agotes en el Valle de Baztán, y de paso de moriscos y judíos. ¿Y no teníamos también las mismas competencias no 'asimétricas' con los rancios machacas jesuitizados de los castellanos, gerifaltes de Euskadi, a partir de 1978...? Ah, es verdad, que los parias colonizados del 'sur' no pusimos casi mil muertos sobre la mesa, para poder disfrutar de chuletones y reservitas mientras los apolillados carlistones travestidos de 'abertzales' posturean de árbitros de la moral.



¡El cúmulo de chorradas que hemos tenido que tragar, desde que algún tontolababa del majzen dio órdenes a la gendarmería marroquí de abrir la frontera de Ceuta a miles de chavales, como corderos sacados de un redil para infamia ajena del mundo entero, grotesca 'performance' en la que murieron dos personas! Estupideces del tipo... que si 'guerra híbrida', 'invasión', 'casus belli'... Nada, pura expresión descarnada de la miseria, de El pan desnudo redivivo de Mohamed Chukri, de la marginación a la que condenan a los rifeños los pútridos aparatos de poder caciquiles del centralismo de Rabat. Con los andaluces, extremeños, manchegos y murcianos perpetran similar discriminación económica norte-sur. El neocolonialismo jacobino a nadie sorprende: ya sea en Granada o Tánger, Nador o Málaga, Tetuán o Sevilla, Córdoba o Fez... con Rabat y Madrid empuñando el látigo segregador. Las mismas prostitutas políticas y acomplejados, idénticos verdugos crueles los nacional-católicos rojipardos y los chovinistas del imperialista 'gran Marruecos', para desviar la atención de los problemas internos.



¿Y las paridas de Trump en relación al 'cariño' de los EEUU por Marruecos que le han comprado cuatro mentecatos del majzen? En realidad, a los gringos les escuecen los capitales chinos invertidos en el puerto de Tánger. Hasta una terminal de la multinacional danesa Maersk en el Puerto de Algeciras se ha trasladado allí (¡echemos a los racistas daneses de una vez para siempre, y abramos la puerta de los Puertos de Algeciras y Almería a inversores chinos y rusos!). El puerto de Valencia no ha presentado obstáculo alguno a la financiación mayoritaria de los de Pekín... ¿por qué Algeciras y Almería muestran remilgos, somos gilipollas? Por lo menos el nuevo líder del PSOE, Juan Espadas, les felicitó el Año Nuevo chino y ha demostrado mayor visión estratégica comercial que el menesteroso presidente por accidente Bonilla, el cual no sabe aún si meter criada o ponerse a servir. Ni en Washington ni en Bruselas son capaces de pensar a lo grande, ni siquiera para trazar un puente o un túnel que salve los escasos catorce kilómetros del Estrecho de Gibraltar. ¡No dan prioridad a las fundamentales conexiones ferroviarias con el Puerto de Algeciras y el Corredor Mediterráneo con Almería! Sólo una Al-Andalusía y un Rif con inequívocas voluntades soberanas nos sacarán de esta postración y expolio mezquinos coloniales.



Vamos a aclarar unos parámetros necesarios en relación a nuestros queridos vecinos del sur de Andalucía. El E. español dispone de 26.189 millones $ de presupuesto militar. Marruecos: 4.800 millones $... Argelia el doble que los esperpénticos guerreritos del oeste (contra civiles desarmados y desprevenidos de su propio Pueblo, se entiende). A nadie impresionan los delirios paranoicos imperialistas de cierto sector de prepotentes aduladores lustrabacinillas de palacio. ¡Fuera yanquis de Rota y de Morón, idos a Marruecos ya, y abrámonos a las inversiones chino-rusas! El Pentágono es corresponsable de la pobreza estructural de Al-Andalusía y el Rif.



Y con respecto a ese secarral sahariano 'pletórico de riquezas' que sin resultado nos malvende la propaganda, con el trampantojo del tantalio y otros metales raros supuestamente aparecidos en aguas internacionales, todos sabemos que se beneficiarán cuatro plutócratas tipo Florentino aquí o el tiralevitas de turno de la corona por allá. Esto no es Noruega cuando apareció petróleo frente a sus costas, y el gobierno en buena ley bajó los impuestos a su Pueblo. La economía marroquí no sólo está lastrada por una cínica corrupción repugnante a escala sistémica colosal, recordemos la locura de una ignominiosa muralla en el desierto de ¡2.720 kms!, a tres metros de altura, ¡como de Sevilla a Ámsterdam! El inasumible por el Pueblo gasto logístico que supone tener casi cien mil soldados acantonados allí, con el oneroso despliegue de carísimo armamento y radares constantemente afectados por el implacable polvo del desierto, que se introduce en todas partes. Un derroche imbécil además de ¡siete millones de minas! entre alacranes y dunas. Un servicio militar obligatorio con un goteo intermitente de muertos para sostener una ridícula vanidad expansionista sobre un páramo yermo, al que no quieren ir ni las familias de los funcionarios allí destinados, a disfrutar de los temibles sirocos y los temporales oceánicos, con riesgo de tsunamis costeros en zona sísmica...



¿Y a los cerebros de Moncloa no se les ocurre encima otra cosa que imponer visado para las entradas por Ceuta y Melilla a los habitantes más cercanos? ¿Más indigentes y penuria en el Rif para que lo aprovechen los cínicos barrigones de Rabat empujando a sus infelices súbditos a emigrar, igual que juegan ahora con sus vacaciones por el Día del Cordero cerrando fronteras con el E. español? ¿Tan pronto se nos ha olvidado la ruina que provocó el cierre de la Verja con Gibraltar para sacar musculitos pseudopatrióticos? Ah, fascistillas ensoberbecidos de las suntuosas villas de Rabat y Casablanca, o del Triángulo de la Mezquindad de los potentados de Pozuelo-Pedralbes-Neguri, seguro que nuestra respuesta os va a gustar mucho más, escoria...



Felicitamos a la UMA (Unión del Magreb Árabe) por señalar públicamente la autoexclusión del gobierno marroquí, al haber reconocido al Estado de Israel y, por ende, legitimando el genocidio palestino. La duda que nos suscita como andalusíes es la siguiente: si los palestinos, con el tercer lugar más sagrado del Islam allí (la Cúpula de la Roca y su Mezquita de al-Aqsa), valen menos que una mina de fosfatos y un banco de peces para la hedionda oligarquía timocrática de Rabat... ¿los andalusíes qué podemos esperar de ellos? ¿Qué nos vendan mañana por una renegociación del precio de los tomates...? ¿O tal vez con suerte nos consideren algo menos que a un puñado de aceitunas?



Instamos a todos los andalusíes del mundo a que apoyen por solidaridad internacionalista el Movimiento Popular o Hirak rifeño. Reivindicamos junto con el árabe la lengua Tamasigh (el mal llamado 'bereber' pariente de la lengua ibérica) como esencial para el conocimiento de nuestra Identidad Pentamilenaria. Reconocemos a nuestro mártir y héroe Mohssine Fikri, a Nasser Zefzafi, y a las grandes muyahidas Nawwal ben Aissa y Silya Ziani, así como cuantos hayan sido represaliados en el Rif - o los obligados a emigrar por la podredumbre administrativa de los aledaños de palacio -, como Andalusíes de Honor, siendo para nosotros mucho más que simples hermanos. ¡Adelante hasta la victoria final de la Justicia, que son pocos, traidores y cobardes!



Siempre hemos tratado como un asunto extranjero la descolonización del Sáhara. El agravio del apoyo a Fantomas, el munafiq sin escrúpulos Pedro Ignacio Altamirano Macarrón, nos condiciona para dar un respaldo total a las reivindicaciones del Rif, y de forma inminente a todas las de los primitivos habitantes del Sáhara Occidental.



¡Bienvenido a hacer un pan como unas hostias, Mr. Marshall Yummani!