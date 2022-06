Almería Aprobación provisional del proyecto de tercer carril entre Roquetas de Mar y Almería martes 28 de junio de 2022 , 17:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presupuesto estimado de las obras asciende a 52,8 millones de euros El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha aprobado provisionalmente el proyecto de trazado: “Tercer carril por calzada de la autovía A-7 del Mediterráneo. Tramo: enlace 429 - enlace 438”, en la provincia de Almería. Próximamente se someterá al trámite de información pública; lo que implica su anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con este proyecto se mejorará la capacidad y la seguridad vial, mediante la construcción de un tercer carril en ambos sentidos de circulación, entre los enlaces 429 (Término municipal de Roquetas de Mar) y 438 (término municipal de Almería) de la autovía A-7. La longitud del tramo objeto del estudio, según su definición geométrica entre los citados enlaces es de 9,46 km. El presupuesto estimado de las obras asciende a 52,8 millones de euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

