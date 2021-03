Capital Aprobada una moción para mejorar la seguridad vial de la capital lunes 29 de marzo de 2021 , 18:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia A propuesta de Podemos, y aunque el equipo de Gobierno considera que Almería no es problemática Ha sido aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento de Almería la moción de Podemos relativa a mejoras en la seguridad vial en puntos conflictivos. En este sentido, la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, entiende que Almería no puede considerarse una ciudad “problemática” en relación al tráfico, la seguridad vial o la conflictividad de accidentes de tráfico en vías urbanas, siendo las rotondas y los cruces, los principales puntos en donde se producen los típicos percances, causados mayormente por no respetar la distancia de seguridad, por distracciones, incluso olvido por parte de los conductores de las normas generales de circulación de vehículos”, ha justificado.



En este contexto y con el objetivo de seguir mejorando la seguridad vial, la señalización horizontal y vertical en nuestro municipio, ha advertido de la licitación, en marcha, de un nuevo contrato consignado con un presupuesto de 500.000 euros, contratación que, como ha avanzado, valorará “aquellas propuestas que identifiquen correctamente, problemas existentes y que aporten propuestas idóneas para mejorar la coherencia entre la señalización existente y la ordenación del tráfico, así como aquellas propuestas que puedan disminuir riesgos para la seguridad vial o trastornos importantes para la circulación”. En el año 2020, según los datos aportados por la edil popular, se tuvieron que reponer 451 elementos de señalización vertical y, en lo que llevamos de año 2021, han sido 106 las señales repuestas en el término municipal.







García Lorca ha apuntado también a un cambio sustancial en las ciudades, con relación a la movilidad urbana, con una clara e incesante tendencia en la dinámica hacia la intermodalidad dentro de un contexto de sostenibilidad, seguridad y accesibilidad, en donde juega un papel fundamental el diseño urbano, unido al desarrollo de un modelo de ciudad inteligente. Y en este sentido ha apostado por "seguir generando espacios seguros de convivencia entre los distintos actores, siguiendo las recomendaciones que establece el PMUS.

