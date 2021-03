Capital Ampliar El PP ve deslegitimada una consulta popular sobre la antigua estación lunes 29 de marzo de 2021 , 18:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha abogado por “seguir avanzando en las obras de rehabilitación de la Estación de Ferrocarril, redactándose el proyecto de la tercera fase y ejecutando sus obras, a la par que en la cesión del inmueble a la ciudad”, para lo que ha demandado “conocer los usos y centrar así mejor los esfuerzos municipales para la ciudad tenga la titularidad de ese edificio”.



Así lo ha trasladado en el debate de la moción presentada por Ciudadanos, reclamando a las administraciones competentes un acuerdo para la Declaración de la Estación de Ferrocarril como Bien de Interés Cultural, además de solicitar una consulta popular sobre las preferencias de uso del inmueble. Esta cuestión última ha quedado sobre la mesa, supeditada dicha consulta “a tener la titularidad del bien y la definición de los usos permitidos”, como ha matizado la responsable del Área de Urbanismo.



“Una consulta de estas características ahora estaría deslegitimada”, ha apuntado Martínez Labella. “Solo podemos hacer consultas populares sobre asuntos y políticas públicas que sean de nuestra competencia, tal y como establece el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en lo que se refiere a la participación ciudadana”, ha recordado la edil, insistiendo en que el Ayuntamiento “ni es titular del bien ni aún sabemos los usos permitidos por ADIF en una futura cesión”.



La edil popular ha recordado los numerosos intentos que se han trasladado por parte del Ayuntamiento, en la persona del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, a los actuales titulares del edificio, el último una carta remitida en noviembre del año pasado, reclamando sentarse para hablar sobre la cesión a la ciudad y el uso que pueda tener este inmueble, una vez concluidas unas obras que, como ha reiterado, aún no han finalizado en su totalidad. Así, ha vuelto a reclamar a ADIF, propietaria del inmueble, “la conclusión de estas obras, para la puesta en valor del edificio, con la redacción de la tercera fase y su ejecución”, todo ello en el marco de los avances que se vienen produciendo en torno a la integración ferroviaria en la ciudad.



En este sentido, Martínez Labella se ha vuelto a felicitar por los avances alcanzados la pasada semana, en el seno del Consejo de Administración de la Sociedad 'Almería Alta Velocidad', con la elección del modelo de soterramiento para su segunda fase, en cuyo ámbito se incluye la Estación de Ferrocarril. Por ello ha reclamado que, en estas cuestiones las posiciones políticas se alejen de la “confrontación”, en alusión al grupo municipal socialista, “ante todo el trabajo que aún queda por delante”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

