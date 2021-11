Capital Aprobadas la convocatoria para la participación en los concursos de Belenes y Villancicos martes 23 de noviembre de 2021 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde el Consistorio se anima a participar a centros educativos, hermandades, asociaciones, comercios y particulares, estableciéndose premios en todas las categorías y modalidades de ambos concursos Los tradicionales concursos de Villancicos y Belenes que acompañan la Navidad están como éstas a la vuelta de la esquina. Con ese horizonte, la Junta de Gobierno Local aprobaba ayer, a propuesta del área de Cultura y Educación, las bases y convocatoria de ambos concurso con motivo de las Fiestas de Navidad 2021-2022, dotados con un presupuesto de 4.290 y 4.200 euros, respectivamente. Los principales detalles de ambos concursos se han avanzado hoy en rueda de prensa por la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, quien ha animado a “participar” en esta convocatoria, a la espera ya de la publicación de las bases en la web municipal, iniciándose así el plazo de inscripción y participación en los mismos. El tradicional concurso de villancicos está previsto se celebre el próximo día 12 de diciembre de 2021, a partir de las 11'00 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla Podrán participar cuantos grupos formalicen su inscripción estableciéndose tres modalidades: · Infantil (grupos cuya edad de participantes no sea superior a 7 años) · Juvenil (grupos cuya edad de participantes esté comprendida entre 8 y 15 años) · Adultos (grupos cuya edad de participantes sea a partir de 16 años) En este concurso se otorgará un primer premio de 865 euros y diploma y un segundo premio de 565 euros y diploma, por modalidad. Concurso de belenes El concurso de Belenes este año recupera una modalidad que el año pasado, como consecuencia también de la pandemia, no se incluyó en la convocatoria: el de los belenes realizados por personas físicas. Además de belenes vivientes, la convocatoria de este concurso establece otras tres modalidades en las que podrán participar · Asociaciones Educativas y Centros Educativos y Docentes. · Instituciones, Entidades, Asociaciones, Parroquias, Hermandes y Cofradías. · Comercios Se establece un plazo de diez días desde la apertura de la convocatoria para la inscripción de los interesados. El jurado efectuará las correspondientes visitas durante los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2021, para todas las modalidades Los premios que se establecen será, para las dos primeras modalidades, un primer premio de 650 euros y Diploma y un segundo premio de 450 euros y Diploma. En la modalidad de comercios y para los belenes realizados por personas físicas la cuantía que se otorgará para los primeros premios será de 500 euros y Diploma y de 300 euros y diploma para los segundos. Se podrán conceder también dos Accésit generales de 200 euros y diploma. Por parte del jurado se valorará el trabajo manual realizado, y la originalidad del montaje (materiales, presentación artística, iluminación, pintura, ubicación de los elementos, paisaje....), la creación artística, originalidad, ingenio, esfuerzo y laboriosidad. Podrán incluir materiales y elementos naturales (rocas, plantas, agua en movimiento...), figuras articuladas, escenas en el exterior o interior de edificaciones o cuevas y efectos especiales. Los Belenes que se presenten a concurso deberán ser reverentes y ajustarse a las mínimas normas de tradición popular y litúrgica. En caso de que el Belén esté expuesto al público en general, deberá indicar un horario de visita, hasta el día 5 de enero. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

