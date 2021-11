Capital El Ayuntamiento invertirá 250.000 euros en mobiliario del espacio inclusivo ‘Alma’ martes 23 de noviembre de 2021 , 18:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Además del mobiliario básico para la puesta en marcha del edificio, a lo largo del próximo semestre, la licitación de este suministro la dotación de gimnasio infantil y adulto y salas de fisioterapia El Ayuntamiento de Almería ha aprobado el expediente de contratación del suministro de mobiliario y equipamiento para el edificio destinado a Servicios Sociales Asistenciales ‘Espacio Alma’, ubicado en la Calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, en el barrio de La Goleta, con un presupuesto base de licitación de 241.665,69 euros. De esta forma vendrá a completarse la dotación necesaria para su puesta en marcha, con la previsión puesta para ello “a lo largo del primer semestre del próximo año”, según ha anunciado hoy la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez. La propuesta de acuerdo, aprobada en el transcurso de la celebración de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, incluye la aprobación de los pliegos técnicos y cláusulas administrativas que rigen esta contratación. El plazo de presentación de ofertas es de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil del contratante. Vázquez ha subrayado que el objeto del contrato es el suministro de mobiliario y equipamiento de gimnasio infantil y adulto y salas de fisioterapia, necesario para el funcionamiento del edificio destinado a servicios sociales asistenciales. “Con tres plantas y sótano, cada una de ellas dividida en distintas zonas destinadas al desarrollo de una actividad concreta o prestación de un servicio determinado, requiere un equipamiento específico, necesidades que se han abordado con todas las asociaciones que tendrán cabida en este espacio”, ha explicado. De tal forma, el contrato que ahora se licitará se desglosa en dos lotes: Mobiliario que de servicio a la totalidad del inmueble, en su caso con la mayor partida de esta licitación (algo más de 210.000 euros) y el equipamiento de los gimnasios infantil y adulto, salas de fisioterapia y cambiadores (destinando casi 23.000 euros de presupuesto). Reposición tarimas duchas playas En esta misma Junta de Gobierno, a propuesta del Área de Economía y Función Pública, se ha aprobado también el expediente de contratación de suministro y montaje de cuarenta tarimas de duchas en las playas urbanas del municipio de Almería, con un presupuesto base de licitación de 53.082,70 euros. Con ochenta y tres unidades de duchas de dos brazos para atender a los usuarios en las mejores condiciones, las restricciones de la pandemia obligaron ya el año pasado a la anulación de un brazo de cada ducha para asegurar la distancia mínima de dos metros exigida. Si bien la puesta a punto realizada a través del área de Sostenibilidad Ambiental este año se realizó “sin incidencias de relieve, el paso del tiempo, el uso de estos elementos, afecta tanto al comportamiento mecánico como sanitario que precisan estas instalaciones: rotura de baldas, mayor absorción de humedad”, ha explicado la portavoz municipal A fin de garantizar el adecuado uso de las duchas, siendo un elemento imprescindible para prestar el servicio en las debidas condiciones, se ha considerado la reposición de las tarimas y con ello la contratación de este suministro, un total de cuarenta tarimas. El plazo de ejecución de los trabajos, una vez se haya licitado y adjudicado este contrato, se fija en un mes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

