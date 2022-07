Capital Aprobadas obras de mejoras en el centro del Alquián y el parque martes 26 de julio de 2022 , 14:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en Junta de Gobierno Local el proyecto que, en el barrio de El Alquián, dará continuidad a las obras ya ejecutadas en el entorno de la Plaza de la Iglesia y las de urbanización en el entorno del Parque de Los Pinos y que vendrá a reurbanizar el entorno de las viviendas sindicales de El Alquián. El presupuesto de ejecucion material de esta actuación, según el proyecto redactado por la Gerencia de Urbanismo, asciende a la cuantía de 451.465,83 euros y se contempla un plazo de ejecución de doce meses. El ámbito de actuación es de, aproximadamente, 3.000 metros cuadrados de superficie y, siempre según proyecto, viene a definir la ejecución de las obras de remodelación de parte de la calle Magallanes del Alquián, de las calles Vivaldi, Mazorcas y Galatea y de las zonas ajardinadas y plazas que entre ellas quedan comprendidas. Se trata de un espacio actualmente deteriorado, donde la calzada está constantemente ocupada por vehículos estacionados, las aceras son muy estrechas y se impide un correcto tránsito peatonal. “La actuación ampliará el ancho de las aceras y vendrá a semipeatonalizar las calles. Se prevé rehabilitar las zonas ajardinadas para generar un entorno más agradable para los vecinos de esta parte del barrio, justo al lado de la plaza recientemente remodelada”, ha asegurado la alcaldesa en funciones, María Vázquez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

