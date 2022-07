Capital Ampliar Contratación de las obras del proyecto de regeneración del Cerro de San Cristóbal martes 26 de julio de 2022 , 15:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local ha aprobado, por otra parte, la clasificación por orden decreciente de las once proposiciones presentadas para la contratación de las obras contempladas en el proyecto de regeneración urbana y paisajística del Cerro de San Cristóbal. El licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa ha sido Jarquil Construcción, S.A., con un presupuesto de 3.449.186,54 euros y un plazo para la ejecución de 18 meses. Se trata de una obra de mejora subvencionada dentro de la convocatoria de ‘Ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano’, a la que el Ayuntamiento optó en el marco del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los Fondos Next Generation’. Tras la comunicación del acuerdo de la Junta de Gobierno la empresa propuesta como adjudicataria para la ejecución de este proyecto tiene un plazo de diez días para presentar la documentación requerida. Y es que la previsión que baraja el Ayuntamiento es la de que las obras puedan iniciarse este verano. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.