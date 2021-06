El PP pide Fondos Next Generation para la desaladora de Carboneras

lunes 14 de junio de 2021 , 12:43h

Castellón afirma que no se podría entender por el campo almeriense que el Gobierno de España deje pasar la oportunidad de los Fondos de Recuperación para mejorar las infraestructuras del agua

El diputado nacional del Partido Popular de Almería Miguel Ángel Castellón ha manifestado hoy la importancia de que el Gobierno de España tenga en cuenta las necesidades de la provincia de cara al reparto de los 140.000 millones de euros que va a recibir España de los Fondos Next Generation, una inversión que va a venir a paliar los efectos de la Covid-19 en nuestro país y que tiene que suponer un impulso para nuestras infraestructuras y como no, para la creación de empleo.



Castellón ha pedido a través de una iniciativa parlamentaria que el Gobierno de Pedro Sánchez destine parte de ese dinero a infraestructuras hidráulicas de Almería. Concretamente se ha centrado en la necesidad de llevar a cabo la ampliación de la desaladora de Carboneras, una obra que cumple con todos los requisitos exigidos por los Fondos Next Generation y que de llevarse a cabo supondría una mejora importante para los regadíos de la zona del Levante almeriense.



El diputado popular recuerda que desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno las infraestructuras hidráulicas de la provincia han sufrido una importante parálisis a pesar de que en el presupuesto prorrogado del PP había una inversión para la ampliación de la desaladora de Carboneras de más de 9 millones de euros.



“Esperamos que el reparto de los Fondos Next Generation sea justo para nuestra provincia, y que entre las infraestructuras que se incluyan aparezca la ampliación de esta desaladora, una obra muy necesaria para el sector agrícola del Levante que año tras año ve como la amenaza de la falta de agua se ciñe sobre unos cultivos que dan muchísimos empleos en nuestra provincia, así como la Comarca de Níjar cuyos cultivos también se riegan con agua desalada de Carboneras y la ampliación para cumplir con la planificación hidrológica que pretende aporta agua desalada al Campo de Tabernas y propiciar así la recuperación de la masa de agua”, afirma.



Además, Miguel Ángel Castellón espera que el Gobierno de Pedro Sánchez se pronuncie también sobre la fecha de inicio de las obras de mejora energética previstas para la desaladora de Carboneras, que supondrían ampliar la capacidad de producción en 6 hm3 y cuyos proyectos ya estaban redactados e incluso presupuestados.



Por otra parte, el diputado del PP considera necesario que el Gobierno de España incluya en los Fondos de Recuperación, a través de Acuamed o de los Ministerio de Agricultura o Transición Ecológica, la ampliación de la red de distribución de agua de riego desde la Balsa de la Venta del Pobre al Campo de Tabernas, tal y como ya estaba previsto en los Planes Hidrológicos de las Cuencas Mediterráneas de 2009 y de 2016 para la recuperación de la masa de agua del Río Aguas.



“No sabemos los motivos de los retrasos en la ejecución de unos proyectos indispensables para el desarrollo y la creación de empleo en nuestra provincia, por ello, esperamos que el Gobierno explique a los almerienses cuál es la situación actual y sobre todo que nos dé una relación de las inversiones que tiene previstas para cumplir con los objetivos del Plan de Recuperación en materia de agua para regadíos en la provincia de Almería”, afirma.



Finalmente Miguel Ángel Castellón señala que estamos ante una oportunidad histórica de “calmar la sed” de nuestros cultivos en el Levante almeriense y espera que el Gobierno de España no defraude una vez más a los almerienses e invierta en las infraestructuras hidráulicas que nuestra agricultura necesita para seguir siendo un referente en nuestro país y en Europa.