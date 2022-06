Capital Aprobado el proyecto de urbanización del sector ACA-09 jueves 02 de junio de 2022 , 19:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La urbanización de este sector permitirá el desarrollo de 165.360 m² de nuevo suelo, con casi un 35% del mismo destinado a dotaciones, zonas verdes y equipamientos y la previsión de construcción de casi 900 viviendas El Ayuntamiento de Almería ha aprobado definitivamente, en Junta de Gobierno Local, el Proyecto de Urbanización del Sector SUP-ACA-09, en la Vega de Acá, promovido por la Junta de Compensación del mismo sector. La propuesta aprobada recoge como plazo máximo de ejecución para estas obras diez meses, contados a partir de la fecha de notificación de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización. El presupuesto de ejecución material de la actuación asciende a la cantidad de 6.679.040,26 euros. El acuerdo municipal otorga luz verde al desarrollo, por parte de la Junta de Compensación, de un nuevo sector aún por desarrollar en la Vega de Aca, sector que se encuentra situado junto al barrio de Nueva Almería y próximo a la desembocadura del río Andarax. Con una superficie total de 165.360 m², el sector limita al norte con un futuro vial que dará continuidad a la Avenida Adolfo Suárez; al este con los sectores SUP-ACA-10 y SUP-ACA-11; al sur con la Avenida Cabo de Gata y al Oeste con la barriada de Nueva Almería. Las obras proyectadas, de acuerdo al proyecto de urbanización que ahora se ha aprobado, consisten en la dotación a los terrenos comprendidos en este sector de las infraestructuras necesarias tanto para la construcción de viviendas, en un total de 891 (204 unifamiliares y 687 plurifamiliares), y para otros usos previstos en el actual Plan General. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha destacado la puesta en carga de estos nuevos suelos como parte del desarrollo que viene experimentando la Vega de Acá, nueva urbanización que se suma a la ejecución de las obras actualmente en marcha en otro de los sectores de la Vega (SUP- ACA-07), junto a La Goleta, con una superficie de algo más de 200.000 m². Desarrollo de dos sectores que significarán, en poco tiempo, “un importante cambio en la fisonomía de la zona, poniendo a disposición parcelas lucrativas (viviendas) y dotacionales que permitirán dotar de más servicios a esta parte de la ciudad”. Dotaciones y equipamiento Respecto al SUP-ACA-09, la edil popular ha destacado los más de 56.725 m² en dotaciones que incluye este sector, un 34,30 por ciento del total del suelo. El suelo dotacional para la zona se reparte en 35.197 m² de espacios libres (dedicados tanto a zona verde como áreas de juegos), 10.715 m² de dotaciones educativas, 5.407 m² de equipamiento de interés público y social (SIPS) y 5.405 m² deportivas. Respecto de estos parámetros, Martínez Labella ha querido significar que las parcelas destinadas a uso residencial unifamiliar se concentran a las más próximas de este tipo ya construidas, mientras que las zonas libres lo harán, en su mayoría, con fachada a la Avenida Cabo de Gata y en un gran corredor verde que, longitudinalmente, recorrerá el sector de norte a sur. El proyecto de urbanización aprobado recoge los siguiente parámetros de superficies: Superficie de uso residencial: 56.001,48 m² (33,87% de suelo) Viviendas: 891 Unifamiliares 204

Plurifamiliares 687

Dotaciones 56.725 m² (34,30% de suelo) Zona verde y áreas de juegos 35.197 m²

Equipamiento educativo 10.715 m²

Equipamiento deportivo 5.405 m²

SIPS 5.407 m²

