La UAL potenciará la formación DUAL con unas jornadas el 8 de junio

jueves 02 de junio de 2022 , 19:15h

En su objetivo de hacer indestructible el binomio universidad-empresa, la Universidad de Almería ha organizado para el próximo 8 de junio la Jornada de formación DUAL universitaria, dirigida a todas las empresas de la provincia que podrán conocer de primera mano las ventajas de formar parte de este programa que pone en contacto al estudiante con el mundo laboral, lo que supone un beneficio tanto para el alumnado como para las empresas.

"En la Universidad de Almería hacemos esfuerzos sistemáticos para ajustar al máximo la oferta formativa a las demandas reales de los sectores productivos, para conocer mejor los perfiles más buscados y poder ofrecer así más y mejores posibilidades de formación y empleo para los estudiantes", ha explicado el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez.

Esta jornada es un esfuerzo más para poner en contacto a la UAL con las empresas a fin de que puedan conocer los beneficios que reporta el programa DUAL. El programa contempla una mesa redonda sobre experiencias duales en el marco universitario y una charla formativa sobre cómo participar con la UAL en este programa.

La Universidad de Almería es de las instituciones de estudios superiores de Andalucía que más talento retine, siendo una en las que más estudiantes de grado se quedan a cursar el máster. "Es evidente que ser universitario mejora la empleabilidad al reducirse a la mitad las tasas de desempleo en este sector de la población cuando se poseen estudios superiores", ha puntualizado el rector.

Mejorar la empleabilidad de los estudiantes pasa por una mejor y más completa formación, una vez que salen de las aulas y se les enseñe la realidad del tejido productivo, es decir, lo que se van a encontrar en el mercado laboral. Para ello, la UAL cuenta con varios programas de prácticas en empresas, como el programa DUAL.

"Cada vez más las empresas almerienses van a necesitar personal más cualificado y mayor cualificación requiere más nivel. Ya estamos hablando de doctores en empresa, aquí hay poquitos, pero algunas empresas ya nos están pidiendo que creemos en Ícaro, que es nuestro sistema de búsqueda de empleo, una bolsa de doctores", ha señalado el vicerrector de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con las Empresas e Instituciones, Juan García.

El vicerrector ha indicado que la UAL ha avanzado mucho y que "cualquier empresa que se acerca a hablar con nosotros desde el primer momento nota que nos ponemos a su servicio: qué quieres, qué necesitas y vamos a trabajar juntos para intentar conseguirlo". Además, ha señalado que poco a poco las empresas comienzan a comprender la necesidad de invertir en formación. "Y no solo como formación en su propia empresa, sino también como inversión en el sistema. Independientemente de que ese estudiante se quede a posteriori en su empresa, saben que esta persona trabajará en la provincia y habrá contribuido a mejorar su cualificación profesional".

En este sentido se pronuncia también Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Almería, quien pide mayor implicación de los empresarios. "Los cursos de formación DUAL, por muchos que haya, no funcionan si los empresarios no nos implicamos. Todavía hay quien considera la formación un gasto más que una inversión y esto es un fracaso. Los trabajadores hoy en día tienen que estar formándose permanentemente. Y hay muchas empresas que todavía lo consideran un gasto. Hay que considerar la formación una inversión, y una inversión importante".

Una de las principales trabas que se encuentran los estudiantes al llegar al mercado laboral, especialmente en algunas carreras, es que los conceptos recibidos en su formación académica quedan obsoletos en algunos aspectos. Algo que destaca la presidenta del Consejo Social de la UAL, Mariola Hidalgo: "Nos topamos con la burocracia y la legislación y no es nada fácil adaptar la oferta formativa en contenidos teóricos tan rápido como los cambios que se están produciendo. Para ello, usamos herramientas que están más en el día a día como la formación DUAL, las prácticas, etc. Hay que conseguir que los cambios en los planes de estudio puedan ser mucho más ágiles y que no se demoren tanto".

Sobre este asunto, el vicerrector indica que hay que encontrar el equilibrio entre los contenidos generalistas que todo estudiante debe conocer sobre sus estudios, especialmente en los dos primeros años, y ser más flexibles y modular los contenidos en base a los cambios y la nueva realidad laboral, en el tercer y cuarto año.

Ante esta situación, Isabel Pérez, ex estudiante de la UAL y gerente de Realtrack Systems, aboga por "darle transversalidad a los estudios. Va tan rápido el cambio en determinadas profesiones que tenemos que enseñar a la gente a ser autónoma, a pensar y aprender que tiene que reciclarse continuamente y ofrecerles las herramientas necesarias. Que no se queden solo en tener el título. Si somos capaces de formar a personas así, serán más dinámicas y útiles para las empresas porque ellos mismos serán los que se pongan las pilas continuamente".